Por las crecientes ocasionadas recientemente por las lluvias, evalúan el diseño de un plan integral de desagües para Pocito. Se trata de una etapa de factibilidad e intervienen el departamento de Hidráulica, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la provincia. Implica, entre otros puntos, cambiar radicalmente dos calles: romper todo el pavimento y reemplazarlo por hormigón, además de hacer algunas defensas a sus costados.

Es así que la alternativa sobre la que se trabaja en estos días, es que las calles 13 y 15 de Pocito sean evacuadoras de crecientes y que también se incorpore el canal Pocito Viejo, como un dren colector que termine desaguando en el colector Cochagual. Como tal, el tramo que abarcaría la obra en estas calles, se prevé sea desde el Canal Céspedes hasta conectar con algún colector final a definir, que bien pueda estar en Avenida Uñac o Ruta 40. Así lo explicó Oscar Coria, titular de Hidráulica, quien resaltó que esta es la etapa de estudio con la que podrá definirse el proyecto. "Hay que hacer una planificación para identificar cuáles van a ser las canalizaciones que vamos a adoptar. Calle 13 y calle 15 son desagües naturales, lo que pasa es que hay que transformarlos" dijo Coria. De determinarse se considere esta solución, es decir que estas calles sean de desagüe, la transformación a la que se refiere el funcionario y según explicó, es que las calles deberán ser de hormigón en vez de pavimento, que las construcciones y nuevos barrios en los alrededores se emplacen en terrenos más altos y que los que ya están sean protegidos para evitar que el agua ingrese. La propuesta de estas calles como canales de evacuación, es porque no hay muchas opciones para cambiar el escurrimiento del agua, ya que esta baja natural desde Oeste al Este y el resto de los espacios libres ya han sido urbanizados u ocupados por desarrollos productivos. Según la fuente, se estima que una vez que ya esté el estudio que de forma al proyecto, la ejecución de obras ya pueda estar finalizada a noviembre de este año, para hacer frente a la temporada de lluvias estivales que inician en San Juan a partir de diciembre.

Por el lado de la DPV y según confirmó su titular a cargo, Juan Magariños, se ha considerado en este estudio el pedido por parte de la Municipalidad de Pocito, en cuanto a la realización de tres obras que se consideran fundamentales para hacer frente a las lluvias intensas. Esto es dos badenes en la calle 13 -en los cruces con calle Aberastain y con avenida Joaquín Uñac- y la disminución de la lomada en la esquina de David Chávez y 11, a pocos metros de la plaza departamental. "Tenemos que hacer una intervención y por eso nos hemos reunido con todas las partes intervinientes con Hidráulica por el tema de los caudales y también con Planeamiento por el crecimiento urbano", dijo Magariños. La idea no es dar soluciones aisladas, sino algo integral y permanente a la problemática que presenta Pocito. "Las calles 13, 15, y también la 17 son las que llevan caudales de agua en dirección oeste y este y al atravesar la calle Aberastain y la calle Uñac es necesario hacer el badén, ejecutarlo a nivel adecuado para liberar el escurrimiento y que no haga de barrera", dijo Magariños. Según la fuente, se está completando información para saber si el badén va a ser suficiente para adecuar la creciente, si el tiempo de escurrimiento de la creciente requiere que espere el tránsito o si será necesario hacer un pasante o una alcantarilla, para que mientras la creciente esté bajando el tránsito no se vea interrumpido. En cuanto a la lomada de la David Chávez, todavía se evalúa bajarla.

La causa de las inundaciones

En Pocito y con las lluvias de las últimas semanas (sobre todo las de principios de marzo), el agua que escurrió de la Sierra Chica de La Rinconada lo hizo hacia el Este y rompió algunas defensas, por lo que el agua bajó por calle 13 y esto hizo que se inundara el barrio Cruce de los Andes, inaugurado en 2019 y ubicado precisamente en Calle 13 y Joaquín Uñac, en el corazón del departamento. "El problema es que cuando el agua baja de la sierra sigue su curso natural por calle 13 y al llegar a la Joaquín Uñac se encuentra con un pasante, por debajo del pavimento. Ese pasante es muy chico y se rebasa rápidamente, haciendo que el agua vaya a la casa de los vecinos", explicó en ese momento a este medio, Armando Sánchez, intendente de Pocito. Es así que el municipio solicitó la construcción de badenes que permitan que el agua siga su curso sin llegar a las casas, hasta el llamado "colector viejo" y después al cauce del río, en Cochagual (Sarmiento).