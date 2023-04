No eligen ni creer ni reventar, optan por evitar. Es por eso que tienen una "regla de oro" que establece que días previos a la Semana Santa y durante ella, no entregan en adopción gatos. Sobre todo los negros, pues no quieren que sean utilizados para brujerías. Desde algunas protectoras dijeron que esto lo hacen porque en algunas oportunidades encontraron estos animales con la boca cosida o decapitados, luego de algunos rituales de Viernes Santo o días previos. "No entregamos gatos, ni negros ni blancos, porque los utilizan para hacer rituales satánicos. Sobre todo en las zonas de Albardón, Angaco y San Martín, que es donde más se practica estos ritos", dijo Delia Sánchez, proteccionista. Si bien los gatos negros son supuestamente los más buscados, aseguran que pasa con todos los felinos.

El objetivo que tienen las proteccionistas es, como su nombre lo dice, cuidar de los animales. Ellos los recogen de la calle, les dan albergue transitorio y les buscan una familia que los adopte. "Pero en esta época evitamos dar los gatos negros, sobre todo, porque se utilizan para rituales. Hace unos años conocí a una mujer que vivía en el departamento Albardón, cerca de una señora que era bruja y siempre para esta época encontraban los animalitos muertos. Es por eso que para nosotros es una regla no darlos", dijo Inés Balanda, otra voluntaria y comentó que esto también lo hacen en la previa de Halloween, el Día de todos los Santos y hasta Nochebuena.

En coincidencia con ella, otras personas que ayudan a los animales callejeros dijeron que hay grupos que evitan entregar cachorros para estas fechas porque también suelen ser utilizados con fines macabros. "Nosotros empezamos a parar las adopciones unos 15 días previos a la Semana Santa, porque sabemos de personas que encontraron gatos atados con alambre, crucificados, o las cabezas de los gatitos rodeadas de velas. Nos da miedo que hagan sacrificios con los animalitos", dijo por su parte Marilú Garcés. Y comentó que sólo dan en adopción mascotas cuando las personas son conocidas de ellos.

Según los proteccionistas ellos pueden evitar que se entreguen gatos y perros, pero tienen conocimiento de que los rituales los hacen también con gallinas, palomas y cabritas. "Dicen que las brujerías que hacen con aves son para agradecer y pedir energía a sus entidades. Los satánicos son los que más usan a los gatos y dicen que los trabajos más fuertes los hacen para Semana Santa", agregó la proteccionista Emilia Merino y comentó que es habitual que en esta época lleguen personas buscando gatos y piden mayormente los negros. "Te dicen que es porque a su abuelita se le murió su gato y quieren sorprenderla con uno igual que tenía, o que es para un sobrino, pero no se los damos hasta después de Semana Santa. No podemos saber a ciencia cierta si nos dicen la verdad o no", agregó Merino. Mientras que algunos voluntarios comentaron que advierten a través de las redes sociales sobre la desaparición de gatos negros y blancos en esta época del año y recomiendan a quienes posean felinos para dar en adopción que no lo hagan por unos días. "Podemos creer o no que los rituales sirven, pero es un hecho que los sacrificios se hacen. Es una realidad lo que hacen con los animales para esta fecha y no sólo con gatos, sino también con perros", agregó Gisela Gervasoni, otra mujer que ayuda en la protección de los animales.



En el país

Desde las protectoras sanjuaninas dijeron que saben que esto sucede en varias provincias. Incluso muchas de las voluntarias consultadas para esta nota dijeron que hay lugares, fuera de San Juan, donde los propietarios de gatos deben evitar que salgan de sus casas porque se los roban para estos rituales.