La cocina de cada cultura. Desde las 21, cuando comenzó la feria, los stands de las 16 colectividades que se presentaron fueron continuamente visitados. Hoy, se realizará la segunda y última noche.

Luisina explicaba continuamente los ingredientes de una focaccia, en qué consistía un frico y la variedad vegetariana de una piadina. "Estamos en el inicio del paseo por los stands y la mayoría de la gente siempre comienza la visita tratando de ver todas las propuestas para luego decidir qué probar por primera vez o qué gusto volver a darse", señaló una de las integrantes de Centro Friulano, representante de "Italia" en la cuarta edición de la Feria Gastronómica de Colectividades, denominada "Sabores del Mundo", que comenzó ayer y se extenderá también a esta noche, en la plaza Hipólito Yrigoyen.



Organizada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, la Feria contó con una masiva concurrencia desde su inicio. Los stands de las 16 colectividades presentes fueron recorridos desde la apertura oficial, a las 21, y las mesas y sillas -distribuidas en el sector sureste de la plaza- fueron rápidamente ocupadas. No importó el contratiempo inicial por una sobrecarga eléctrica que demoró el comienzo de los espectáculos artísticos, ni que las iluminarias de la plaza tardasen en funcionar a su máxima potencia. Los grupos electrógenos no afectaron el desenvolvimiento de los puestos y la gente preguntaba y elegía. "Este año nos dimos cuenta que lo mejor es ofrecer comida fácil de manipular. Por eso dejamos de lado la lasagna, por ejemplo", graficó Luisina.



En total, fueron 16 colectividades. Además de Italia estaban el Centro Valenciano (España), Agrupación Simón Bolívar y Agrupación Boliviana Centralista (Bolivia), Asociación Chilena de Cultura y Agrupación Gabriela Mistral (Chile), Perú, Venezuela, Sociedad Israelita, México, Club Sirio Libanés, Circulo Alemán, El Salvador y Argentina.



Andrés Sosa fue por primera vez a la feria. "Me habían hablado muchas veces de la paella de Centro Valenciano y cuando los encontré acá pensé que era la oportunidad de conocerla", afirmaba con una bandeja plástica en la mano. Francisco Seguí ya había estado ediciones anteriores y tenía muy claro su expedición. "Vengo a comer arepas venezolanas, empanadas árabes y strudel alemán. Y algo más, seguro. Me parece una gran idea, es una feria que no es de artesanías", ironizó. El tercero del grupo, Juan Fernández, reconoció que se terminó tentando con el aroma de la jarilla del stand argentino, donde se ofrecían sandwichs de punta de espalda a las llamas,. "Los precios son muy accesibles. Nada supera los 200 pesos, entonces es posible probar distintos platos", agregó.



Zulma y Sonia, dos compañeras de la facultad, fueron por comida mexicana y le agregaron unos pinchos chilenos.



El director de Turismo de la Municipalidad, Nicolás Soto, destacó que en esta ocasión cada colectividad aumentó la variedad de sus propuestas y que esperaban superar las 250 porciones promedio por noche que vendió cada stand el año pasado.

Las porciones

150

Es el promedio de las porciones que se proponen. Las más abundantes no superaban los 200 pesos. Las bebidas, a partir de 50 pesos.

Crecimiento

20

Fueron las miles de personas estimadas que visitaron la Feria el año pasado entre las dos noches, duplicando la cantidad que hubo en la primera edición.

Recetas de todo el mundo

Italia

El Centro Friulano de San Juan volvió a estar presente en la Feria y su oferta se centró en piadina, focaccia y frico. Para el postre, tiramisú y panna cota.

México

Los clásicos tacos fueron un imán para muchos comensales. Se ofrecían en tres variantes: frijoles con queso, pollo y carne vacuna. Además, los nachos con queso chedar también tenían sus adeptos.

Argentina

El stand con mayor despliegue para preparar su menú. Sandwichs de punta de espalda a las llamas y porciones de carne a la olla provocaron una incesante fila. El "postre", un copón de fernet.

Líbano

Un stand tan buscado por sus propuestas saladas y dulces. Entre las primeras, empanadas árabes, kebbe zepelin y niños envueltos. Para después, baklawa (mezle), maicrum y sambusek.