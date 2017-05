Tras la explosión que ocurrió el miércoles en el taller ‘ESI GNC‘, que dejó dos personas con quemaduras graves, la vida de los vecinos de la zona volvió a la normalidad parcialmente. En este contexto, tras realizar algunas pericias, el jefe de Bomberos de San Juan, Carlos Heredia, dijo que el radio de la onda expansiva fue de 50 metros y que en esa zona es donde se produjeron los daños. Hubo personas que dijeron que la explosión fue percibida hasta a 2 kilómetros del lugar del incendio. Algo que Bomberos corroboró. Incluso, algunos personas que tienen locales a más de media cuadra del taller dijeron que también sufrieron roturas en sus ventanas o vidrieras.



Ayer, la zona de la explosión mostró postales más calmas, aunque en varios sectores los pedazos de vidrio seguían en la calle o en las veredas. Incluso, los vecinos no tuvieron otro tema de conversación. Sobre todo, se mostraron preocupados por el estado de salud de los heridos (ver aparte). Algunos abrieron las puertas de sus casas o locales para mostrar las secuelas del estallido y otros contaron que el mismo miércoles ya habían arreglado los daños.



La mayoría sufrió roturas en ventanas, vidrieras, puertas de vidrio o ventiletes de los baños. ‘Nosotros tenemos registrado que hubo efectos en algunos lugares que están a no más de 50 metros del taller. Lo más alejado que vimos fueron paneles de policarbonato de la escuela. Además del desprendimiento parcial de algunas lámparas o tubos fluorescentes‘, dijo Heredia. Sin embrago, hubo personas que tienen locales más alejados de ese radio y que también sufrieron roturas. Uno de ellos es Álvaro Correa, que tiene una farmacia junto a la comisaría que está frente a la plaza de Trinidad.



‘Tuve que arreglar gran parte de la vidriera. Gasté 6.000 pesos, pero había que hacerla urgente. Ya después, cuando la situación esté más calma veré si reclamo algo de dinero de los seguros del taller, pero en este momento me parece que la prioridad la deben tener puesta en los heridos‘, dijo Correa. Además, algunos docentes del Colegio El Tránsito también dijeron que en el edificio estallaron algunas ventanas.



Ayer en la mañana efectivos policiales y personal de bomberos realizaron las pericias en el local ubicado en el lateral Norte de avenida Circunvalación, al Este de calle Mendoza, en Trinidad. Tras inspeccionar la zona, se realizó el traslado de los 10 tubos para ser analizados. ‘Se realizó la investigación pericial. Trabajamos con un ingeniero autorizado por Enargas. Se hizo una inspección con los cilindros en el lugar, y después se los trasladó para hacer más exámenes. Tenemos que esperar esos resultados. El caso está en la Justicia‘, agregó Heredia.



Los heridos

Ayer los heridos mejoraban, pero seguían internados. El más complicado era Cristian Castro, de 34 años. Tenía el 45% de su cuerpo quemado, sobre todo el rostro, antebrazos y espalda. Su pulmón funcionaba bien y estaba entubado sólo por precaución.

El colegio

El ColegioSanto Tomás de Aquino fue afectado por la explosión y por eso ayer no hubo actividad. Ayer hubo personas reparando ventanas y hasta construyendo un vallado para que los alumnos no usen parte del patio. Hoy las actividades serán normales.