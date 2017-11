Devoción. Por ahora sólo están las imágenes de los pastorcitos en la gruta de Fátima, en Rawson, luego de que sacaron a la Virgen para restaurarla. De todos modos la gente sigue visitando el lugar para rezar.

Algunos feligreses pensaron lo peor cuando fueron a rezarle a la Virgen de Fátima y su imagen había desaparecido. Algunos creyeron que se rompió, y otros que la robaron. Luego de la angustia descubrieron que a la imagen la sacaron de la gruta para hacerla restaurar. Así lo dijo Juan Leiva, sacerdote al frente de la parroquia, quien agregó que el trabajo lo hará gratis el artista sanjuanino Mario Pérez por su devoción mariana. Esta imagen se colocó en la gruta hace 46 años cuando se construyó el templo en calles General Acha y José Dolores, en Rawson. Es la tercera vez que Pérez la restaura ad honorem.



"Muchas personas se acercaron a preguntar porqué no estaba la Virgen en la gruta. Cuando les explicamos la razón se quedaron tranquilas y felices porque dentro de unos día la imagen volverá como nueva", dijo el padre Juan Leiva.



El sacerdote agregó que por cuestiones del clima la imagen estaba un poco descascarañada y había perdido el brillo original. Esto motivó la necesidad de restaurarla. Para encarar este proyecto sólo hizo falta llamar a Mario Pérez, quien fue el encargado de restaurar esta imagen dos veces y gratis.



"Soy muy agradecido por las bendiciones que me concede la Virgen. Por eso me gusta colaborar con mi trabajo en las distintas parroquias. Pinté gratis murales en las parroquias de Andacollo, en Villa Krause, de Concepción y de Trinidad. Luego me ofreció para restaurar la imagen de Fátima. Ya lo hice dos veces", dijo Pérez.



El artista describió paso a paso la restauración de la imagen. Dijo que primero deberá lijarla con cuidado para eliminar las partes descascarañadas por acción del sol y los vientos. En segundo lugar le colocará enduido plástico para eliminar algunas imperfecciones. Por último, la pintará con una mezcla de óleo y barniz, para darle mayor resistencia a la escultura y devolverle el brillo original. Calculó que en unos 15 días la Virgen de Fátima quedará como nueva. "La restauración es un trabajo que hay que realizar con paciencia para que queda sin ninguna imperfección", sostuvo el artista.





A salvo



El padre Juan Leiva, de la Parroquia de Fátima, dijo que sólo una vez la gruta externa del templo fue víctima de vandalismo. Agregó que hace varios años alguien rompió la imagen de los pastorcitos que están a los pies de la Virgen. Debieron restaurarlos.