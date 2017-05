Está desesperado. No pasa un día en el que no piense en Negrita, su mascota. Y es ese amor que siente por ella que ofrece una recompensa poco habitual para quien lo ayude a encontrarla. Él es Leonardo Martínez, un sanjuanino de 37 años que busca desde hace casi 2 meses a su mascota, una perra mestiza que adoptó hace 7 años.



‘Llegué hasta Angaco pegando los carteles, yo creo que alguien la tiene porque es una perra muy dócil. Sólo pido que quien la tenga se comunique conmigo. Al menos voy a pagar $10.000, ella lo vale‘, dijo acongojado. En este contexto, desde algunas protectoras de animales dijeron que nunca conocieron a nadie que ofreciera tanto dinero por un perro perdido o robado.

Quienes tengan información certera de la perra pueden comunicarse al 155250551.

Negrita tiene entre 8 y 9 años, es mestiza y tiene su pecho blanco. Leonardo la adoptó, porque un día el animal se metió a su casa y él la encontró acostada en su cama. ‘Es como que ella me encontró a mí. Yo tenía la puerta abierta de mi casa y cuando fui a mi habitación ella estaba ahí. Desde ese día es mi compañera. Siempre iba conmigo a trabajar y hasta me la llevé de vacaciones‘, dijo y comentó que ama a los animales. De hecho tiene 9 canes más, de los cuales a 2 adoptó durante la búsqueda de Negrita.

Según Leonardo, la perra se le perdió en Chimbas.



La mañana del 14 de marzo se la llevó a trabajar en su camioneta y de un momento a otro desapareció. Ahí comenzó su desesperada búsqueda. Si bien sabe que la suma de dinero que ofrece es elevada, dijo que no le importa pagarlo. ‘Si tengo que dar más dinero lo haré‘, agregó y dijo que está haciendo pasacalles para pedir ayuda. Desde algunas protectoras dijeron que las recompensas es una estrategia que da resultados (ver aparte) y se asombraron por el monto. Dijeron que conocieron gente que pagó hasta $5.000, pero nunca $10.000.

Con un final feliz

Hace unas semanas, una familia perdió a su perra mientras disfrutaban de una tarde en Jockey Club. Ante esta situación colocaron un aviso en una radio del departamento e hicieron una cadena por Whatsapp para pedir ayuda. Ellos ofrecían $5.000 por su mascota que es de raza bulldog francés. Mandaron su foto y resaltaron la recompensa y al poco tiempo recibieron un llamado. Finalmente encontraron a su mascota.