En Facebook. Natalia Vargas (foto) usó las redes sociales para negar, a través de un video, ser "anti Jáchal".

A un día de que las escandalosas declaraciones contra las candidatas de Jáchal, hechas por una conductora de radio Cosmos, se hicieran públicas, la mujer hizo su descargo público a través de la emisora. Lejos de pedir disculpas o reconocer que sus palabras fueron demasiado ofensivas, comentó que todo lo dicho fue en el marco de una broma y que fue sacada de contexto.

El escándalo salió a la luz el miércoles, luego de que la locutora Natalia Vargas definiera al aire a las tres candidatas a Embajadora por Jáchal como "negritas", mujeres que sólo saben "abrir sus piernas" y que se van a "derretir por la grasa". El intendente de Jáchal, Miguel Vega, denunció a la mujer en la Policía, en el Inadi y en la Defensoría del Público. A la vez estas declaraciones fueron repudiadas por el Ministerio de Turismo y el Consejo de Comunicadores de San Juan. Ayer Vargas hizo su descargo. "Hay gente que tiene más humor", dijo al empezar su descargo y agregó: "Lo que pretendo es que si yo tengo la mínima capacidad de averiguar de qué se trata -algún tema- pretendo lo mismo de los demás". Esto, a pesar de que el miércoles y ayer no respondió los llamados que le hizo este medio para pedir su versión. "La gente no entiende qué tipo de programa hago yo", agregó casi al finalizar su descargo, mientras que al referirse a las denuncias hechas por el intendente dijo: "Que no le vayan con el cuento cambiado. Demuestre un poquito de inteligencia".