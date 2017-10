El cantautor sanjuanino Adrián Cuevas, celebra sus "10 Primaveras", con un espectáculo donde recorrerá su historia musical acompañado de artistas amigos como Marian Abraham, Gerardo Lecich, Claudio Rojas, Ricardo Greguar y Mauricio Guevara. Su trayectoria solista inicia luego de dejar el grupo Los Colorados del Monte. En 2007 toma su decisión por transitar un camino propio y si bien, se mantuvo cercano a los ritmos folklóricos, no desatendió otros estilos como el rock y la balada melódica. En el trayecto, fue como una alquimia entre diferentes géneros en el que ahora se identifica más por la fusión. No sólo interpretando obras de autores populares locales, sino también componiendo sus propias canciones que salen un poco de la métrica de la zamba y la chacarera tradicional, para incursionar por otros sonidos latinoamericanos, apoyándose en el uso de la quena, el charango, la batería y el bajo. En el 2013 lanzó su primer disco de estudio llamado 'Primavera' y bajo este mismo título es lo que bautiza al encuentro de esta noche en Sala Z de IOPPS. 'Con este trabajo anduve muy bien, respetando mucho a los autores originales y siempre recorriendo un aprendizaje y compromiso con la interpretación y con la gente que me escucha. Básicamente, canto historias para la gente se identifique con ellas, entre el amor y el desamor', afirmó el músico. La cita es en Pedro Echagüe 541 oeste a la hora 22.00. Entrada a $100.