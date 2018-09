Juego entre agua. A pesar de los charcos que no pudieron tapar, los chicos decidieron divertirse. Igual jugaron a la pelota y a otros juegos.

Lo que iba a ser un festejo para más de 200 niños del barrio El Vivero, en Santa Lucía, terminó en una jornada donde los agasajados tuvieron que acarrear tierra para rellenar los charcos y hasta algunos padres se animaron a cruzarse a la plaza para sacar el agua y el barro con secadores de piso. Esto sucedió ayer cuando el Centro de Actividades Recreativas organizó un festejo por el Día del Niño, pero los obreros municipales regaron tanto la plaza que la inundaron.



Así fue que recién pasada las 16 los niños pudieron ocupar el espacio verde, pero en algunos sectores, porque a pesar de su esfuerzo, no lograron secar todo el lugar.



Juan Giménez, uno de los organizadores, contó que no es la primera vez que pasa y que ellos notificaron al municipio hace semanas sobre el festejo. De igual modo, los camiones hidrantes empezaron a regar el espacio desde el jueves pasado. Por otro lado, una vecina que llegó a la plaza con sus cuatro hijos, dijo indignada: "Es una vergüenza que hagan esto en la plaza cada vez que hay una actividad. No es la primera vez que pasa".



Otra de las organizadoras contó que el problema es de vieja data y que ellos están en ese lugar realizando actividades gratuitas hace mucho tiempo. Además aclaró que no dependen del municipio por lo que cree que por eso hay problemas.



Ayer por la tarde, algunos profesores de educación física se apostaron en el lugar para demarcar los distintos espacios de juego. De apoco comenzaron a llegar chicos de todas las edades para al fin celebrar el Día del Niño que terminó con una merienda, muchos juegos y varios regalos. De todos modos, no pudieron ocupar la totalidad de la plaza ya que había sectores que todavía estaban inundados. "No podemos salir con lo secadores cada vez que nuestros niños quieren venir a jugar a esta plaza", contó Verónica Benitez, una de las mujeres que llegó ayer por la tarde al festejo que organizó el centro.