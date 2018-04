En su casa. Ayer en la mañana, tras recibir el saludo de algunas vecinas, Rolando habló con DIARIO DE CUYO para comentar cómo fue su vida en Venezuela y cómo hizo para volver.

Rolando Porras cumplió ayer 40 años y después de mucho tiempo lo festejó con su familia. Con un poco de angustia porque su esposa está lejos de él y sabe que pasa necesidades, el sanjuanino contó que este día no lo iba a olvidar más. Es que, a horas de ser repatriado de Venezuela, gracias al apoyo del Ministerio de Gobierno, Rolando pudo disfrutar de un rato con sus papás y sus hermanos. Y sintió nuevamente la tranquilidad de estar en su casa. El hombre, que vivió 4 años en Venezuela, contó que ahora buscará trabajo para poder juntar dinero y traer a su esposa, y al hijo de ella. "Comprar los pasajes en Venezuela es casi imposible. Son muy costosos y no hay sueldo que aguante ni siquiera para comer", dijo Porras, que admitió que debido a la crisis que hay en ese país él bajó más de 8 kilos, en los últimos meses, debido a que es dificilísimo comprar comida.



Rolando contó que se fue hace 4 años a Venezuela a buscar un futuro mejor. Le habían comentado que en ese país se vivía bien, los sueldos eran buenos y había fácil acceso a las viviendas y vehículos. Y a pesar de que en los primeros meses le fue bien, haciendo distintos tipos de changas, con el comienzo de la crisis económica y política de Venezuela todo comenzó a complicarse. Sobre todo el año pasado.

"Me sentía inútil. Aún no recuerdo cómo llegué al consulado a pedir ayuda".

En Venezuela, el sanjuanino se casó con una mujer nativa de ese país, que es docente. Sin embargo, el sueldo de ella y lo que él ganaba haciendo panes y vendiéndolos casa por casa les alcanzaba sólo para comer algunos días. "En cualquier país, uno puede pasar ronchas -broncas-, pero la situación que se vive allá es muy desgastante. Cuando analizo fríamente la situación, me doy cuenta de que estaba bien acá antes de irme. En Venezuela, se puede comer a medias y no te puedes enfermar porque es imposible comprar remedios. Mi mujer, por ejemplo, toma una pastilla para la presión que le cuesta 205 pesos argentinos y ella cobra 245 mensuales, por ser docente", dijo el hombre para graficar la situación en la que vivió últimamente y que se convirtió en el disparador para que buscara ayuda en el consulado argentino para volver a su tierra natal. En estas oficinas le hicieron los trámites para traerlo a la provincia, pues para ellos comprar un pasaje es casi imposible. Es que, por ejemplo, necesitaban 116 sueldos de docentes para comprar el pasaje para una persona. Este trámite le demoró unos 6 meses hasta que finalmente pudo volver a su casa paterna, donde lo esperaba toda su familia. Ahí mismo, anoche se reunió con sus hermanos, sus padres y algunos tíos para festejar, de manera muy austera, el cumpleaños.



En ese contexto el sanjuanino comentó que ahora deberá hacerse varios estudios médicos, porque pasó mucha hambre y hay momentos en los que hasta no puede caminar por la falta de fuerza, pero que una vez recuperado pondrá toda su energía en trabajar. "Estoy dispuesto a hacer lo que sea para juntar dinero y poder traerme a mi esposa. Estoy muy agradecido por todo lo que hizo por mí la gente de Argentina, y en especial las autoridades de San Juan. Me permitieron estar hoy en mi casa", agregó Rolando que llegó a San Juan sin grandes equipajes. Volvió a su casa con lo puesto y sólo dos pares de zapatos viejos.

>> Daniela Espejo, en recuperación

La semana pasada el caso de Daniela Espejo, la sanjuanina que fue rescatada en la India tras ser secuestrada y maltratada por su esposo afgano, copó hasta los medios nacionales. Desde el entorno de la mujer comentaron que se está recuperando y que aún no sale del temor que vivió al salir del país asiático. La mujer volvió el sábado pasado luego de pasar muchos días resguardada hasta en la casa del cónsul argentino en India. Esta repatriación también se hizo gracias al apoyo del Ministerio de Gobierno.