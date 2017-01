Liberado. En 2016, cuando cantó Ricky Martin, el escenario estaba enmarcado en el velódromo y fue usada la tribuna Este. Ya nada de eso existe ahora y todo el predio está liberado.

El Ministerio de Turismo ya anunció el precio de las entradas para ver a Maná, el espectáculo de carácter internacional que tendrá la Fiesta Nacional del Sol y que, estiman, congregará a una multitud. Pero no había dado a conocer cómo será la distribución de los distintos sectores que tendrá el predio del ex Estadio Abierto del Parque de Mayo. En un adelanto exclusivo, DIARIO DE CUYO accedió a esta información y entre los aspectos destacados sobresale que habrá más espacio para moverse en campo de juego y que habrá dos sectores top, rodeando una pasarela, junto al escenario, de un total de cinco zonas preferenciales (ver infografía). Para ver a Ricky Martin en 2016, por ejemplo, fueron tres las áreas exclusivas.



Las entradas empezarán a venderse desde el lunes 16 de enero e irán desde $160 a $1.600. Precisamente, la más económica será para campo de juego y las tribunas tubulares que montarán en el lugar, mientras que las más caras estarán junto al escenario y rodeando una pasarela que se desprenderá del frente del escenario. La que estará inmediatamente al lado de esta pasarela costará $1.600 y la que estará unos pocos metros detrás valdrá $1.300. Estas son las dos zonas nuevas que tendrá este año el predio de espectáculos de la Fiesta del Sol. Es que las tres franjas de cara al escenario con distintos precios ya se mantenían de ediciones anteriores. En todos estos casos, instalarán sillas.



Lo que aún no han definido es la cantidad de personas que tendrá cada sector. También a medida que se acerque la fecha darán a conocer cómo serán los accesos, pues al ser demolido el estadio no quedaron referencias como el viejo portón o los límites que imponían la tribuna Este o el velódromo. Por su parte, será notoria la facilidad del desplazamiento en la zona y más amplio el sector de campo de juego justamente porque ahora ya no están la tribunas, la cancha, el velódromo y el Boletín Oficial. A su vez, según adelantó la organización, el escenario tendrá 48 metros de ancho (unos metros más grande que el de Ricky Martin), pues fue una exigencia de Maná.



En tanto, la venta de los tickets anticipados para ingresar al campo y tribuna estará disponible en el Teatro Sarmiento, mientras que en el Teatro del Bicentenario venderán los boletos preferenciales.

Para Abel Pintos El 21 de febrero se presentará Abel Pintos y para este show, la entrada para ingresar al campo y tribuna costará $40, mientras que el sector verde valdrá $ 250; el sector azul, $350 y el lila, $450. A su vez, empezarán a vender los tickets desde el 23 de enero. Para ver a Sabroso y Kapanga, el día 22; y Ciro y Los Persas, el 23, las entradas costarán $40.

Cronograma

Febrero 21 La FNS abrirá con un acto en el Parque de Mayo. Durante cuatro noches se hará allí la feria y exposición y también los espectáculos musicales.

Febrero 24 Se desarrollará el Carrusel del Sol, desde el centro de la ciudad. Los carruajes este año serán como escenografías teatrales rodantes.