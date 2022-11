La ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, anunció el domingo que volverá la Fiesta Nacional del Sol, pero que a partir de esta edición se dejará de elegir a la Embajadora. Esto, con el objetivo de no premiar a las mujeres sólo por su condición física. En este contexto, DIARIO DE CUYO consultó a los departamentos que tienen sus fiestas, ya sean provinciales o nacionales, y que tradicionalmente eligen a una soberana, para saber si lo seguirán haciendo. Desde la organización de la Fiesta Nacional de la Tradición, de la Fiesta Nacional de Santa Lucía, de la Fiesta de Semilla y la Manzana y del Festival del Carrerito dijeron que ellos no cambiarán la modalidad de sus festejos. Mientras que desde Caucete, que elige la Reina de la Juventud y la Reina Nacional de la Uva y el Vino, no respondieron esta pregunta.

La Fiesta Nacional de la Tradición es la que está más cerca de elegir a su soberana, la Paisana. El próximo 11 de noviembre Jáchal tendrá su representante. "Ya estamos sobre la fecha para hacer modificaciones, pero tampoco me parece que lo vamos a plantear para el año que viene. Las candidatas son las que se ponen la promoción de la fiesta en los hombros. Ellas con sus caravanas y sus presentaciones crean un clima de fiesta en el departamento y la elección es parte de la tradición", dijo el intendente Miguel Vega y comentó que este año, el departamento tuvo récord de candidatas, en relación a años anteriores.

En el mismo sentido, desde 25 de Mayo e Iglesia, que organizan el Festival del Carrerito y la Fiesta de la Semilla y la Manzana respectivamente, dijeron que ellos tampoco dejarán de elegir soberana. "Vamos a seguir respetando lo que culturalmente se realiza desde hace muchos años. La noche de la elección de la Criollita es una de las más convocantes y somos respetuosos de las tradiciones", dijo Gabriel Angulo, secretario de Gobierno de 25 de Mayo. Mientras que el intendente de Iglesia, Jorge Espejo, agregó: "En 2020 -última vez que se hizo la fiesta en este departamento- elegimos Embajadora, porque le cambiamos la denominación en concordancia con la provincia, pero ahora no creo que coincidamos. Me gustaría que sigamos eligiendo nuestra Embajadora porque es quien representa al departamento". Estas fiestas se realizarán en diciembre y enero próximo.

Desde Santa Lucía, que tiene tradicionalmente su fiesta en diciembre y que también cambió la denominación de la soberana, dijeron que seguirán eligiendo a la Representante Nacional. Esto, porque es quien acompaña socialmente a difundir actividades que se realizan dentro de la comuna.

Jáchal



En 2020 se eligió por última vez a la Paisana Nacional de la Tradición, Agustina Campana Silva.

25 de Mayo



Ailén Baigorria Lucero, la Criollita Veinticinqueña, fue elegida en diciembre del año pasado.

Iglesia

Aldana Torres fue coronada como Embajadora de la Fiesta de la Semilla y la

Manzana en 2020 (última edición).

Santa Lucía

En 2019 Santa Lucía realizó la última Fiesta Nacional. Agustina Morán fue nombrada Representante.