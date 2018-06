Con los pies mojados. Los chicos deben cruzar el río todos los días para llegar a la única escuela que hay en Pedernal. Hay momento en que el río no puede ser atravesado ni por vehículos.

Las promesas de hacer un puente para Pedernal parecen estar cerca de hacerse realidad. Alberto Hensel, el ministro de Minería que está a cargo de la cartera de Infraestructura, dijo que tiene el visto bueno del gobernador Sergio Uñac para que antes de fin de año se licite la obra que marcará un antes y un después de la historia de este pueblo sarmientino. Este anuncio surgió luego de la nota que publicó DIARIO DE CUYO, mediante la que el pueblo reclamaba una solución para que los chicos no tengan que pasar más el río mojándose, para ir a clase. "Retomamos un proyecto que se inició cuando era intendente de Sarmiento y ahora ya se trabaja en la actualización para poder construir ese puente. Ya hablamos con la gente de Vialidad Provincial y Magariños -por el director de Vialidad- dijo que trabajarán para que esta obra se concrete", comentó Hensel. Si bien el proyecto debe ser actualizado, sobre todo en los costos de la obra, el Ministro estimó que la construcción costará al menos $90.000.000 y que será financiada con fondos provinciales.



El reclamo de construcción de un puente que una al pueblo se hizo en numerosas oportunidades. A la vez, hubo muchos proyectos de obras y soluciones que no se concretaron. Ahora, desde Infraestructura dijeron que el pueblo de Sarmiento finalmente tendrá su anhelado puente. Una obra que promete ser emblemática para Pedernal y que servirá no sólo para los peatones, sino también hasta para tránsito pesado, pues en la zona hay muchos diferimientos que también sufren cuando el río sube y el pueblo queda dividido en dos, pues los trabajadores no pueden llegar a sus puestos.



Sobre el proyecto del puente Hensel comentó que se retomó uno que se realizó en 2014. "En ese momento no concretamos la obra porque había otras prioridades para la Provincia y con fondos municipales era imposible costearlo. Se estaba por hacer una obra grande en Sorocayense y el Puente de Las Tumanas, que fue inaugurado hace poco", explicó y agregó que para el diseño del proyecto, hace 4 años, hasta se reunieron con los vecinos de Pedernal para definir en qué sector del río hacer el puente, para que fuera beneficioso para todos.



Según el proyecto, los diferentes estudios que se realizaron en la zona indicaron que se hará un puente categoría A30, es decir la máxima categoría que prevé la Dirección Nacional de Vialidad. Esto, pensando en un futuro desarrollo de la zona. Esto significa que el puente será, incluso, más ancho que las rutas nacionales. Tendrá dos calzadas de 4,15 metros cada una, y dos sendas peatonales, en ambos lados de la calzada de 1,65 metros de ancho (ver infografía). "Además, considerando que la construcción se hará en una zona sísmica, el puente será hecho con un disipador de energía para reducir los efectos que puede causar un terremoto. Tendrá como una rótula que servirá para que esta obra no se rompa", explicó Hensel y dijo que el puente tendrá en total 40 metros de largo.



Pedernal está ubicado a unos 100 kilómetros de la ciudad de San Juan. En este distrito sarmientino viven aproximadamente 600 personas y esa población aumenta un 30 por ciento los fines de semana, porque se trata de un lugar que creció con la construcción de cabañas y viviendas que se alquilan a turistas. Si bien el río pasa durante todo el año, hay momentos en que el pueblo sólo está dividido por hilos de agua y otros, en los que el agua sube notablemente y hace que atravesarlo se vuelva riesgoso. "Cuando hay crecidas, el río de Pedernal -río del Agua- lleva el doble de caudal que el río San Juan", explicó Hensel al dar una de las razones para que esta obra se concrete. De hecho, los 365 días del año la gente de Pedernal debe atravesar ese cauce de agua para llegar al otro lado del pueblo, donde no sólo está la escuela, sino también la iglesia, el centro de salud y la mayoría de los almacenes.









Puente colgante



En 2016 el actual intendente de Sarmiento, Mario Martín, dijo que iba a construir un puente colgante peatonal. Eso no prosperó por el alto costo que significaba, dijo Martín hace unas semanas.



Traspaso de la calle



Mario Martín explicó que cederán la calle de Pedernal a la Provincia. Hensel dijo que igual trabajarán en el proyecto para ganar tiempo hasta que eso se apruebe.