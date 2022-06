El Stand Up Paddle (SUP) es un deporte en el cual la persona usa un remo para moverse de pie, sobre una tabla de surf. En San Juan, hay un pequeño grupo que lo practica como hobby e incluso que ofrece este servicio para los turistas en el dique Punta Negra. Ahora, y con el objetivo de que esta práctica se haga más popular, la provincia cuenta con el primer equipo juvenil de este deporte. "Tenemos dos chicos de 15 y 16 años. Son el primer equipo juvenil y están entrenando mucho, pero no tienen con quién competir. Es por eso que queremos viajar a Paraná y Mar de Plata, para que puedan tener sus primeras experiencias", dijo Lilia Fernández, una de las entrenadoras y comentó que debido a que los viajes son costosos empezaron una campaña para juntar latas de gaseosas y cervezas vacías, para venderlas como aluminio y recaudar fondos.

Fernández comentó que los chicos entrenan varias veces por semana, pero que debido a que el dique Punta Negra les queda alejado de sus casas, sólo hacen prácticas en el agua una vez por semana. "El resto de los días hacemos gimnasio, natación o salimos a correr, para que los chicos adquieran resistencia", dijo la entrenadora y comentó que los adolescentes que forman parte de este equipo son los sanjuaninos más jóvenes en hacer este deporte y que por eso no pueden competir en San Juan. "Es por eso que queremos viajar. Necesitamos dinero para viajar porque hay que pagar el traslado, el hospedaje, la comida, las inscripciones y los equipamientos. Eso corre por cuenta nuestra, pero es costoso, así que se nos ocurrió lo de juntar las latas, que además aportamos un granito de arena para el cuidado ambiental", dijo la entrenadora y comentó que tienen varios puntos de acopio de latas.



>> Dónde dejar las latas

Desde San Juan SUP dijeron que las latas se pueden dejar en varios lugares: en los paradores del dique Punta Negra, en una herboristería ubicada en San José 1540 Oeste, Capital, y en el kiosco de El Palomar, entre otros lugares. También se puede llamar al 2644462479.