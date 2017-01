El hombre serio de las noticias. Con un peinado prolijo y siempre impecable. Hace tres décadas, cuando su imagen comenzó a aparecer en la pantalla sanjuanina, llamó la atención por su imponente voz.



Puntilloso, exigente y extremadamente profesional. Así recuerdan sus colegas al periodista Marcelo Yacante que ayer, cerca de las 13, falleció en su casa tras sufrir un infarto cardíaco. La noticia causó conmoción en el mundo periodístico local y las redes estallaron con la noticia a pocos minutos de sucedida. Los televidentes sanjuaninos también expresaron su dolor.



Marcelo, dueño de una voz única, fue periodista durante 30 años y dio sus primeros pasos en Canal 8. Autor de la frase “que tengan ustedes una bonita tarde”, supo traspasar la pantalla y llegar a cada uno de los sanjuaninos.



Tenía 49 años y dos hijos. Estaba casado con la periodista Carolina Muñoz, que además es la presidenta de la Comisión de Reinas de la Fiesta Nacional del Sol.



“Pasamos a convertirnos en la pareja del noticiero. Compartimos el trabajo 20 años”, contó Marisa López, que fue su coequiper en Canal 8. Agregó que era muy familiero. Una cualidad que no perdió hasta el último día, según recordaron sus compañeros.



Era un padre dedicado y le gustaba pasar tiempo con sus hijos. El buen humor fue otro de los aspectos que destacaron sus colegas.



En Canal 8 llegó a hacer los noticieros del mediodía y de la noche. Junto a su compañera, ganó un Martín Fierro al mejor noticiero del interior. Durante los últimos años condujo el noticiero de Canal 5, Telesol.



Además de realizar animaciones, estaba dedicado a elaborar estrategias de comunicación. Fue la periodista Marcela Podda quien dio la noticia ayer al mediodía, durante el noticiero de Canal 5. El sepelio será hoy a las 16 en el cementerio Parque Alborada.



Profesional, y con estilo



Marcela Podda - Periodista



’Un tipo con una personalidad muy particular y con un estilo único. Ese fue Marcelo Yacante a nivel profesional. Su estilo te podía gustar más o menos, pero era innegable su formalidad, su verborragia, el don de llenar el aire con sus palabras, de estar todo el tiempo como preparando lo que iba a decir.



Este es mi recuerdo de este compañero que separaba muy bien su vida profesión de su vida personal. A veces era muy selectivo a la hora de compartir y de con quién compartir y de cómo, pero frente a una cámara o subido a un escenario se explayaba con todo su profesionalismo en algo que lo apasionaba enormemente.



Aún estoy en shock por la noticia de su muerte, y con el valor agregado de haber tenido que informarlo al aire. Estábamos con el noticiero cuando empezaron a llegar las primeras versiones sobre el infarto que sufrió Marcelo, pero no quisimos decir nada hasta chequear la información.



Cuando tuvimos la confirmación se decidió que había que informarlo al aire. Hace casi 30 años que trabajo en los medios, pero nunca me tocó dar una noticia tan dolorosa como esta. Mis compañeros me alentaron para que lo pudiera hacer con la mayor coherencia posible cuando, en realidad, lo único que quisiera hacer uno es apagar la luz y ponerse a llorar. Pero bueno, la profesión te lleva a esto también.

Ojalá que Marcelo esté en paz’.



El recuerdo de los compañeros



Antonio Nacusi - Periodista

’Marcelo llegó a Canal 8 cuando hacíamos el noticiero con Juan Carlos Iglesia, y pasó a ser la figura de las noticias. Irrumpió en la pantalla impactando con su tono de voz, su notable dicción y el necesario formalismo para los noticieros de la época’.



PATRICIA BENEGAS - Locutora

’Yo trabaje con él en Radio Sarmiento, en el 87. Siempre fue muy simpático, dado, generoso y muy buen compañero, siempre dispuesto a escuchar al otro. Todos tenemos el mejor recuerdo de él, porque nunca, pero nunca, tuvo un conflicto con nadie’.



Marisa López - Periodista

’Marcelo era muy exigente y detallista, pero también era una persona que siempre estaba de buen humor, que te hacía bromas, pero que siempre te trataba con respeto e igualdad. Lo más fuerte que quedó de él fue el fanatismo que sentía por sus hijos’.





Ariel Torres - Periodista

’Marcelo fue uno de los grandes de la televisión, un referente para los más jóvenes de este profesión. Era una persona muy correcta, con muchos valores y códigos. Como profesional fue una persona que marcó una época y que dejó su sello personal’.