El EPRE informó ayer que los consumos eléctricos residenciales de este último verano (meses de enero y febrero) aumentaron en casi un 58% respecto de los consumos de primavera, pasando de un promedio mensual de 304 kWh a 480 kWh. Agregó que las facturas que llegaron en los meses de abril y mayo corresponden a esos consumos realizados entre enero y febrero, que según el organismo suelen compararse con las facturas que incluyen consumos de primavera y que se pagan en diciembre por ejemplo. Incluso analizó que el uso adicional de aire acondicionado llevó la factura mensual de $3.647 a $5.580, esto es un incremento del 53%, y reiteró que en San Juan no se hicieron mediciones estimadas, sino reales, a pesar de la cuarentena. Pero las explicaciones oficiales no convencieron a las entidades de consumidores. Desde la Asociación de Amas de Casa, conducida por Laura Vera, como la Asociación de inquilinos sanjuaninos que lidera Víctor Bazan, señalaron que descreen del informe. Bazan dijo que es escéptico y que no cree que la distribuidora haya ido casa por casa a hacer las mediciones ""porque es imposible que den semejantes diferencias". Agrego que el impacto que han tenido las últimas facturas en el sector de los inquilinos es fuerte: asegura que las facturas ocupan el 50% o 70% de lo que vale un alquiler y que en muchos de los casos se ha duplicado o triplicado el valor de la factura de luz. Criticó también el cobro de tasas e impuestos a través de la boleta. ""La factura de luz es otro ente recaudador de la provincia, ni más ni menos. Aumenta la luz y aumenta la recaudación", se quejó y criticó que la distribuidora no haya mejorado el servicio en los últimos años. Por su parte Vera añadió que la comparación hecha por el EPRE entre facturas de verano con las de primavera "no tiene sentido", porque la entidad que lidera cuestiona los consumos de verano con iguales consumos del año pasado. ""Lo que pasa es que con el aumento del costo de la tarifa eléctrica en el verano se sabía que iba a pasar esto. Además el EPRE no termina de reconocer que la distribuidora no salió a realizar las mediciones, son consumos estimados" aseguró. Respecto a las tasas que se cobran a través de la factura de luz recriminó al titular del organismo que no se haya opuesto a su incorporación cuando fue aprobado por ley ese mecanismo de cobro por parte de los municipios. Vera añadió que su entidad seguirá insistiendo en que en San Juan se logre una tarifa diferencial para la época estival, así como ocurre con el gas en el sur del país. El EPRE indicó ayer que el 39% de las facturaciones con vencimiento en abril de 2020 no superan los $2.000 (ver infografía), mientras que en el mes de diciembre este porcentaje llegaba a más del 67% de las facturas, ""lo cual se explica sustancialmente por el aumento del consumo por el uso de artefactos de aire acondicionado". Insistió en que los aumentos evidenciados en las facturas del mes de abril/mayo 2020 están explicados en su mayor parte por el aumento de consumo.



Aumento tarifario

EPRE recordó que los consumos de las facturaciones con vencimiento en diciembre de 2019, se calculaban con las tarifas vigentes de julio de 2019.

En el periodo que va desde julio 2019 a abril 2020 el aumento real de tarifas (precios) para usuarios residenciales fue en promedio del 14,37%.