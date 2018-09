La opinión que emitió Jocelyn Mauro, actual Reina Nacional Del Sol, sobre la escultura de Cristo que se está construyendo para Calingasta levantó un revuelo tal, que trascendió las redes sociales -donde se originó- y que llevó a la ministra de Turismo y Cultura de la Provincia, Claudia Grysnzpan, a declarar que la Reina debe reflexionar sobre sus comentarios y a respaldar la iniciativa del intendente de Calingasta, Jorge Castañeda, quien tampoco ocultó su malestar por lo sucedido.



Anteayer, Jocelyn comentó un artículo publicado en el portal "Tiempo de San Juan", en el que se detallan los avances de la escultura metálica de 30 metros de altura, 35.000 kilos de peso y 2,7 millones de pesos de costo.



Fue el último dato el que motivó a la Reina a publicar en su cuenta personal en Facebook la noticia junto al comentario: "En serio usan nuestra plata en esta pelotudes?" (sic).



Esto abrió un vendaval de opiniones, de todo tipo de tenor, tanto a favor como en contra de lo dicho por la Reina. Incluso, el director de Turismo de Calingasta, Heber Tapia, publicó en su muro de Facebook: Nena! Cuando quieras hablamos de Turismo, de Patrimonio, de Monumentos, de Fé, de MI DEPARTAMENTO (que si no fuera por esta intendencia, no lo conocés). Seguro cuando se inaugure vas a venir a sacarte fotos y figuretiar, "Embajadora de la Belleza y la Cultura de San Juan". El intendente, Jorge Castañeda, compartió lo publicado por Tapia.



Ayer, Grynszpan destacó "los recursos turísticos y patrimoniales de Calingasta. Sobre todo quiero poner en valor el trabajo que está haciendo en estos aspectos el municipio y la comunidad, muy involucrada en participar".



Respecto a la expresión de Mauro, la funcionaria indicó que "la Reina Nacional del Sol se ha visto en una situación de la cual tiene que reflexionar. Las acciones tienen un impacto distinto a una opinión personal". Y luego agregó: "Es muy difícil poder lidiar con la exposición pública cuando uno no está acostumbrado a esto", para subrayar que "la libertad de pensamiento es muy importante. Hay que respetar las distintas formas de pensar".



Sobre la obra, Grynszpan afirmó que "todavía no la he visto aunque tengo entendido que será una escultura muy importante y está pensada como un recurso turístico. Y como recurso turístico religioso no es para nada desdeñable. Valoro las acciones que tengan que ver con desarrollar nueva formas de turismo como es el caso de Calingasta".



Jocelyn Mauro también habló con DIARIO DE CUYO. Reconoció que hoy espera que ya no se hable del tema, debido a las réplicas: "Hay gente que piensa lo mismo que yo pero me cansé de la gente que me insulta y habla mal de mí, sin conocerme". Por eso que al comentario ya le retiró el estado "público" para que lo vea cualquiera.



Aunque lejos de retractarse, mantuvo su opinión inicial: "Probablemente quede relinda la escultura pero que se use esa cantidad de dinero... Es más fácil hablar mal de mí cuando lo que tiene que hacer la gente es defender y ayudar a la que menos tiene. Me parece mucho más importante que una escultura".



Respecto a la sugerencia de "reflexión" de Grynszpan, Jocelyn indicó: "Probablemente tenga razón. Sí, está bien. Probablemente mucha gente que está en el Gobierno está a favor y en contra de algunas cosas pero por estar en tal situación, tal puesto, no puede estar publicando esas cosas en Facebook. Pero fue una simple publicación, no agredí a nadie, no mandé a matar a nadie, para que sean tan agresivos algunos comentarios".

Protagonistas

JOCELYN MAURO - Reina Nacional de Sol

Apenas hice la publicación hasta sabía cuáles podían ser las consecuencias, pero también tengo ganas que la gente opine sobre lo que está pasando y fue mi opinión en ese momento. Sentí enojo al ver esa cantidad de plata solamente por una escultura.

La publicación nunca fue en contra del catolicismo ni de las personas que practican religión. Mucha gente dijo que mi publicación era insultando a la religión. Yo soy católica y respeto a todas las religiones. Nunca quise insultar ni agredir.

Me cansó que gente me insulte y hable mal de mí sin conocerme. Y más cuando estoy tratando de defender la plata del pueblo. Es re feo todo lo que han dicho de mí cuando lo que trato es que la gente abra un poco más su cabeza y sus ideas.

CLAUDIA GRYNSZPAN - Ministra de Turismo y Cultura

Creo que la Reina Nacional del Sol se ha visto en una situación, de la cual tiene que reflexionar. Es un aprendizaje el hecho de entender que cuando se es Reina Nacional, las acciones quizás tienen un impacto distinto a una opinión personal.

Cada persona tiene la libertad de expresar lo que piensa. De todas maneras, tengo entendido que la escultura está pensada como un recurso turístico. Y el turismo religioso genera un movimiento muy importante de gente, más allá de sus fieles.

Hoy Calingasta es uno de los departamentos más importantes a nivel turístico y esto se debe al trabajo que viene realizando el intendente junto a su equipo, más la propia comunidad, muy involucrada en lo cultural y en lo turístico.