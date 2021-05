Los propietarios de restoranes, cafés y bares -que están entre las actividades más golpeadas por la pandemia- se mostraron conformes ayer con la reapertura de sus locales a partir del lunes 31, pero a regañadientes: piden estirar una hora más la atención los días jueves y viernes, y además que les permitan abrir el sábado 5 de junio. Ese día y el domingo 6 rige el DNU nacional al que adhirió la provincia y que obliga al confinamiento estricto. La delegación local de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines (AEHGA) anticipó ayer que durante la próxima semana insistirán con este pedido a las autoridades provinciales, porque el horario de cierre a las cero horas "no sirve" para el negocio gastronómico. "Sí, entendemos la situación sanitaria, y hay alivio por esta reapertura. Ahora volveremos al horario que se nos impuso en la semana previa al confinamiento y la verdad que mucho no nos sirve porque la gente sigue saliendo recién a las 23 a comer", dijo el representante del sector gastronómico de la entidad, Ruben Miadosqui.

Los locales deben tener 30% de ocupación y hasta 4 personas por mesa.

En el sector piensan que la provincia los autorizó a reabrir porque la semana próxima se realizarán partidos de fútbol en San Juan, y como uno de ellos es el viernes 4, es que piden abrir una hora el día anterior y ese; y también el sábado. ""Durante la semana entrante vamos a tratar de volver a reunirnos con el gobierno porque queremos abrir", dijo Miadosqui, y agregó que apelarán al "buen diálogo" que han logrado con las autoridades. Ayer la provincia anunció que del 31 de mayo al 4 de junio, y desde el lunes 7 de junio al viernes 11, los horarios autorizados para la gastronomía son de 7 a 23 para ingreso de personas, y cierre total a la medianoche, con un 30% de aforo, y sólo 4 personas por mesa distantes a 2 metros una de otra. El sector, que viene de reunión en reunión en las últimas semanas porque no pueden levantar cabeza, ha planteado que están en una situación económica frágil, sin reservas de fondos; y ya solicitaron la semana pasada al gobierno que declare la emergencia económica, lo que significa contar con rebajas impositivas y créditos a tasa cero. Miadosqui planteó además que al manejar productos y alimentos perecederos, los restoranes, bares y cafés no pueden trabajar en forma intermitente. ""No se puede estar trabajando hoy sí, mañana no. El gastronómico asume compromisos con sus proveedores y el viernes, por ejemplo, pide todos los alimentos para que duren hasta el lunes", dijo. Respecto al aumento de casos de coronavirus, planteó que corresponden a la semana pasada y que recién la próxima se sabrá el efecto del confinamiento.

El comercio decidió volver a atender en horario desdoblado



En forma prácticamente unánime los comerciantes de las diferentes cámaras y centros comerciales de la provincia decidieron que desde el lunes próximo la reapertura de los locales no esenciales será en horario partido, de 9 a 13 y de 16 a 20. De ese modo aprovecharán toda la franja horaria que les autoriza el gobierno provincial durante las dos próximas semanas. Y queda sepultada la intención de implementar la atención al público de corrido, como pedía el sindicato que reúne a los empleados de comercio para ahorrar dos viajes de colectivos. El gobierno informó que les permitirá reabrir de 9 a 20, de "manera continua o discontinua", con un factor de ocupación dentro de los locales comerciales del 30% y autorizando el ingreso de 1 persona por grupo familiar. Esa autorización es de lunes a viernes, hasta el próximo 11 de junio en que se dispondrán nuevas medidas. El sábado 5 y domingo 6 no está autorizado a abrir ningún comercio, salvo los esenciales. Un sondeo realizado por este diario reveló que la mayoría de entidades se volcaron al horario partido. Así lo informó el sector que integra la Federación Económica, el Centro comercial de San Juan, los Comerciantes del Interior y el Centro Comercial de Rawson. También la Cámara de Comercio de San Juan, la Cámara de Comercio e Industria de Rawson, y los centros comerciales de Caucete, de Jáchal, de Chimbas y de Santa Lucía.

En la misma franja horaria -de 9 a 20- se autoriza a trabajar a los shoppings y galerías comerciales, también con un aforo del 30% y una persona por grupo familiar. Los comercios esenciales -supermercados, farmacias, ferreterías y resto- continúan con el horario anterior de 9 a 20.

También hay cambios de horarios para las ferias de verduras y frutas de la provincia de Rawson y de Capital. El gobierno les autoriza a abrir en el horario de 14 a 18, permitiendo la entrada de 1 persona por grupo familiar. El presidente del Mercado Concentrador de Rawson, Osvaldo Recio, dijo que ese complejo abrirá sólo dos horas, de 15 a 17 durante las próximas dos semanas, por lo que recomendó a los verduleros que tomen las precauciones.