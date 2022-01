Los empresarios vinculados con bares, restaurantes y hoteles, nucleados en la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (Aehga), anticiparon que van a golpear las puertas del Ministerio de Hacienda buscando reinstalar el subsidio para pagar sueldos que la provincia otorgó el año pasado, para que el sector pueda sobrellevar la cancelación de eventos deportivos y de la Fiesta del Sol. Sin esas actividades, se cayeron la totalidad de reservas urbanas hasta marzo, como también el trabajo intenso durante 5 días en la principal celebración anual de la provincia. En Aehga calculan que el impacto de todas esas cancelaciones golpea a unos 2.500 puestos de trabajo gastronómicos y otros 1.500 en hoteles. Ruben Miadosqui, presidente de la entidad, anticipó que se va a pedir asistencia al Estado provincial para el pago de sueldos. "Estamos muy preocupados porque el sector ha recibido un golpe muy grande. Vamos a solicitar una reunión urgente con la ministra de Hacienda para ver si podemos conseguir la ayuda que se nos entregó el año pasado al sector, que ahora más que nunca le necesita". Fuentes de la cartera de Hacienda dijeron que las autoridades van a esperar el pedido de reunión, y evitaron pronunciarse respecto al pedido. Miadosqui se refirió al auxilio implementado entre mayo y diciembre de 2021, del programa conocido como Proteger Empleo San Juan, que consistió en un aporte no reembolsable de $15.000 por trabajador a sectores gastronómicos y de comercio; y de $22.000 por trabajador de hoteles urbanos y agencias de viajes, todos sectores golpeados por la pandemia (ver recuadro). "La ayuda va directo a la cuenta de cada trabajador" destacó el empresario, quien agregó que el sector lo necesita para paliar la debacle que les provocó la tercera ola de covid en San Juan. En efecto, el pasado 3 de enero, y ante el incremento vertiginoso de casos, el Gobierno provincial anunció la cancelación de tres eventos deportivos internacionales del 2022: la Vuelta Internacional de San Juan, el Torneo de Verano y el Sudamericano de Patín. Ya se decidió además que el Congreso Internacional del Tomate, en marzo próximo, será virtual. Todo eso provocó la caída del 100% de las reservas de las plazas hoteleras urbanas: se trata de 1.563 plazas diarias, que habían sido reservadas de aquí hasta marzo en los principales hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.

El último revés fue la cancelación de la Fiesta del Sol, el pasado 17 de en enero. Se iba a hacer entre el 22 y 26 de febrero, y ahora la organización evalúa realizar algunos eventos durante el transcurso del año para hacer alusión a los 50 años de la festividad y para preservar la economía de los trabajadores de sectores culturales. Pero las gastronomía se quedó con las manos vacías. "Fue otro dolor de cabeza grande para el sector. Estuvimos hablando con la gente que organizaba la fiesta y nos habíamos puesto a disposición para trabajar en conjunto con ellos, inclusive para colocar locales gastronómicos dentro del predio", contó Miadosqui. Si bien el sector sabía que esto podía suceder e incluso manifestó la comprensión y apoyo de la decisión, alertaron que "ha sido un golpe duro para el sector gastronómico, y para el sector hotelero también, por la gente que se pensaba que iba a venir", añadió. En la última edición de la fiesta, que se realizó en el predio Costanera en Chimbas en el 2020, 84 de los 150 stands distribuidos en todo el predio fueron de gastronomía. La Aehga fue la primera que había manifestado la semana pasada a los organizadores de la fiesta, en Turismo, su intención de participar solicitando lugares para sus asociados, pero no se llegó a establecer la cantidad para la edición 2022 porque la irrupción de los contagios lo frustró. El titular de la entidad informó que se habían solicitado lugares para la fiesta para que los socios pudieran ofrecer sus productos de diferentes rubros tales como lomos, pizzería, restaurantes, locales para celiacos, etc. A la entidad también se sumaba un número indeterminado de "independientes" a través de los food track, carros pancheros y patios cerveceros. "No sé cuántos, pero es muchísima la gente del sector que resulta afectada. Y se trabajaba muy bien los cinco días de la celebración, además de la gente de otras provincias que venían", dijo Miadosqui. Añadió que por estos motivos, se han decidido a solicitar nuevamente la ayuda salarial al gobierno "porque estamos ante un precipicio".

El Proteger Empleo

A fines de mayo del año pasado, el gobernador Uñac lanzó en la provincia el Proteger Empleo, un programa destinado a asistir con parte del sueldo a empleados registrados de los negocios que resultaron más afectados por la pandemia. Aplicó a comercios no esenciales, tales como comercios minoristas, gastronomía, transporte escolar o turístico, salones de eventos, hotelería urbana, actividades culturales, servicios turísticos, agencias de viajes. Consistió en otorgar $15.000 por empleado registrado si cumple con jornadas mínima de 40 horas semanales, y hasta $22.000 para el rubro de hoteles urbanos y agencias de viajes. La asistencia provincial no se entregaba a aquellas firmas que recibían el Repro II, que otorgaba por entonces el Gobierno nacional. Primero se instrumentó hasta octubre, pero cumplido el plazo, se extendió finalmente hasta fin de año. Mediante este plan se benefició a más de 8.500 trabajadores entre monotributistas, autónomos y empleados en relación de dependencia. Para su puesta en marcha se destinaron $1.000 millones.