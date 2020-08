La devolución de fondos que fueron descontados de las arcas locales, correspondientes a una deuda que la provincia mantiene con la nación, produjo un alivio fiscal. La medida fue clave, ya que, según explicó la ministra de Hacienda Marisa López, sin esos recursos, la provincia se hubiera visto obligada a tomar el crédito que le solicitó al Banco San Juan. Así lo explicó la funcionaria en el programa "A todo o Nada" de Radio Sarmiento, al explicar que en unos días, el Banco Nación le descontó 1.000 millones de pesos de la coparticipación y luego se los restituyó a pedido del Ejecutivo. Así, sin bien la provincia entró en cuarentena por 14 días, lo que repercutirá en la recaudación de impuestos por Rentas, la titular de la cartera contable indicó por el momento no hará falta el crédito y que la toma de deuda se analizará una vez que se cumpla el plazo de dos semana de aislamiento dispuesto por la autoridades.

La medida que derivó en un descuento de fondos, no sólo impactó en San Juan sino que también se reflejó en las cuentas de las otras provincias. Se trata de la devolución de un crédito que provino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el cual la administración uñaquista había solicitado que se postergue dicha liquidación hasta el año que viene, por la crisis económica generada por el coronavirus. Para las autoridades contables, la detracción generó sorpresa, incluso, López indicó que "durante cuatro días no tuvimos fondo de coparticipación federal", con una cifra en rojo que alcanzó los mil millones de pesos. Ante ese escenario "si no conseguíamos que se reintegre ese importe, íbamos a tener que pedir el crédito del Banco San Juan para pagar sueldos" dijo la titular de Hacienda. La situación se normalizó porque la administración de Alberto Fernández escuchó el pedido de los mandatarios provinciales y así la quita se restituyó el viernes pasado. Junto a ese monto devuelto y a los aportes que ha hecho la administración central por deudas anteriores, cifra que alcanza los 3.900 millones de pesos, "hace que podamos postergar la toma de la deuda", dijo López.

Por otro lado, reiteró que el déficit contable a julio alcanza los 3 mil millones de pesos.



Deuda y ATN

3.900 Es el monto en millones de pesos que la Nación envió a San Juan en concepto de deuda y aportes del Tesoro Nacional.

Proyecto de ley

Según indicó López, las provincias le solicitaron a la Nación postergar el pago del crédito de Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Dicho pedido fue aceptado por las autoridades nacionales y será debatido en el Congreso, ya que para el OK hace falta modificar una ley.