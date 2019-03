Tras el susto. Aún con miedo y dificultad para hablar Exequiel regresó ayer a su casa después de haber sido atendido en el hospital Rawson.

‘Me asusté muchísimo. Aún no entiendo qué le pasó al perro, porque es un animal bueno. Siempre voy a lo de mi amigo‘, dijo Exequiel Torres, el chico de 15 años que fue atacado por la mascota de su mejor amigo. El joven, que vive en Pocito frente a la casa de los dueños del perro, dijo que él llegó a lo de su vecino para quedarse a dormir para aprovechar el feriado. El perro le mordió la cara cerca del ojo y le lastimó hasta el paladar y por esta razón el chico debió ser atendido en el servicio de Urgencias del hospital Rawson. Ayer fue dado de alta, luego de quedar en observación.



Con un poco de dificultad para hablar, por la herida en su boca, y resaltando en todo momento qué no sabe por qué el perro lo mordió Exequiel dijo que con su amigo se levantaron, cerca de las 1 a buscar algo para comer. Estaban en la cocina, cuando uno de los perros de la casa (una sharpei) se acercó a él. ‘Yo empecé a hacerle cariño a la perra, cuando el otro perro -también un sharpei- entró y me mordió de repente. No entendía qué pasaba‘, dijo el chico y comentó que su amigo comenzó a retar al perro para que lo soltara. ‘Yo no sabía qué hacer y mi amigo me lo sacó de encima‘, dijo y comentó que cuando vio que le salía sangre del ojo se asustó aún más.

“No hizo ni ruido el perro. Se acercó muy despacio y me atacó directamente a la cara”. EXEQUIEL TORRES Chico atacado

Tras el ataque, los vecinos de Exequiel le avisaron a la mamá del chico, y lo llevaron al hospital. ‘Cuando llegamos hasta me descompuse, porque estaba muy asustado. Nunca me imaginé que Sam -nombre del perro- me podía atacar‘, agregó y comentó que le hicieron puntos debajo del ojo.



‘Parece que la perra está en celo y eso hizo que el perro se enojara‘, dijo Gladys Irazoque, la mamá de Exequiel y comentó que los vecinos, dueños del perro, la acompañaron hasta el hospital y hasta se ofrecieron para comprar los remedios que le hacían falta al chico. ‘Damos gracias porque mi hijo tiene todas las vacunas y el perro también está vacunado. Es un perro muy bueno y que siempre están dentro de la casa, no entendemos por qué atacó a así a Exe. Nos llevamos un susto muy pero muy grande‘, agregó la mujer y comentó que los médicos le dijeron que el chico tuvo suerte que la herida fue debajo del ojo, cerca del lagrimal. ‘Si le tocaba el ojo, otra sería la historia. Capaz que las consecuencias hubieran sido más graves‘, resaltó Gladys, quien a la vez se mostró muy agradecida por el accionar de los dueños del perro.

Otros casos

> Agosto de 2017

En agosto de 2017 sucedió uno de los ataques de perros más graves de San Juan. Un joven de 19 años que sufría epilepsia murió a causa de las mordidas en el cuello, de su pitbull, en Chimbas. La víctima se llamaba Renzo Páez. Se creyó que el joven atravesaba uno de sus acostumbrados ataques convulsivos cuando el animal lo atacó, tal vez en reacción o defensa ante esa situación.



> Noviembre de 2018

Un perro atacó a un nene de 2 años e hirió a su mamá, cuando trataba de salvar a su chiquito. Este hecho ocurrió en el patio de una casa en Chimbas y hasta los vecinos intervinieron para que el perro no siguiera atacando a la familia. Ambos fueron hospitalizados, pero el que se llevó la peor parte fue el chico que sufrió serias lesiones en sus brazos, y en menor medida en el rostro y las piernas.



> Enero de 2019

En enero pasado un sharpei atacó violentamente a dos mujeres, en Concepción. El perro era la mascota de estas señoras. Ambas mujeres debieron ser asistidas en Urgencias del Hospital Rawson. A una de ellas le debieron realizar puntos de sutura en ambos brazos y a la otra inmovilizarle la muñeca. El perro, que estaba incontrolable, fue sacado de la casa por la Policía Ecológica.



> Febrero de 2019

Hace unas semanas, un perro boxer (muy agresivo según los vecinos) lastimó a dos niños, un joven y un adulto. Ese desesperante hecho no fue lo peor, sino que la dueña del animal, policía, intentó detener el ataque disparando su arma. A uno de los chicos atacados, el que recibió la mayor cantidad de mordeduras, le debieron hacer 17 puntos de sutura en uno de sus brazos.