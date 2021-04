El secretario de Industria y Comercio, Alejandro Mestre, envió ayer una señal positiva a un grupo de comerciantes locales que se unieron para pedir que no los cierren ante la posible llegada de una segunda ola de Covid. El funcionario dijo que la provincia buscará ‘un equilibrio’ para proteger la salud sin descuidar la economía. Incluso destacó que por adoptar esta política el año pasado San Juan se ubicó entre las provincias que más tiempo sostuvo la actividad comercial e industrial y por eso tiene mejores índices que a nivel nacional. ‘En la provincia de San Juan y considerando siempre el contexto nacional fuimos adoptando criterios equilibrados para proteger la salud de todos y no descuidar la economía’’, dijo Mestre. Añadió que durante el 2020 cuando comenzó la pandemia ‘fuimos una de las provincias que más tiempo pudo sostener al sector industrial y comercial trabajando’’, y atribuyó a este factor que en la actualidad ‘los indicadores de reactivación productiva y nivel de empleo nos arrojan porcentajes por encima de la media nacional’’. ‘Con esto me refiero que siempre continuaremos buscando el mejor equilibrio posible para la actividad económica‘, dijo al ser consultado. El fin de semana se conoció que 9 entidades empresarias -que nuclean el 80% del comercio- conformaron una mesa sectorial para anticiparse a intensificar las medidas preventivas, dentro y fuera de los negocios, a fin de cuidar el estatus sanitario de la provincia. Incluso han pedido una reunión la semana próxima con Uñac para decirle que se ponen a disposición en todo lo que haga falta, con tal de evitar un nuevo cierre de comercios ante la llegada de una eventual segunda ola. Dicen que la caída de ventas que arrastran desequilibró a los comercios y advierten que un nuevo cierre volverá a dejar otro tendal de locales que desaparecerán. En esta iniciativa se encuentran la Cámara de Comercio de San Juan, la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Rawson, los Comerciantes Unidos y los centros comerciales departamentales de Caucete, Jáchal, 25 de Mayo, Sarmiento, Chimbas y Rivadavia. El comercio resultó de los más lastimados junto con el turismo por el Covid. En 2020 acumuló una caída promedio histórica de ventas del 33%, por el cierre; y por la caída del poder adquisitivo de la gente. En el mes de marzo que acaba de terminar la Cámara de Comercio hizo una liquidación, y si bien mejoró la venta respecto a febrero, no alcanzó. ‘’No podemos sacar un porcentaje porque marzo del 2020 estuvo la mitad cerrado’’, dijeron en la entidad.

Mesa sectorial

9 son las cámaras y centros comerciales que han conformado un grupo para trabajar en profundizar medidas para cuidar el estatus sanitario de la provincia y evitar que se cierre el comercio si avanza la pandemia.