El consumo del cemento en una provincia es el termómetro de la actividad de la construcción y permite inferir el efecto sobre el nivel de la actividad económica general. Si bien es cierto que durante todo el año el consumo del material viene con poco impulso, los datos de abril que acaban de conocerse muestran el fuerte impacto del parate por el coronavirus. San Juan -como la gran mayoría de las provincias (ver infografía) tuvo una caída del 40% en abril respecto a igual mes del año anterior. Sin embargo, el promedio general, del conjunto de todas las jurisdicciones fue superior, del 55,2%, según datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. En el acumulado del cuatrimestre San Juan muestra una caída del 31,6% frente al 35,7% de la Nación. En esta provincia lo que amortiguó un derrumbe mayor fue la decisión del gobierno provincial ese mes de reanudar la construcción, tanto de obra pública, como de privada. El 22 de marzo, el gobernador Uñac había tomado la decisión de frenar toda la actividad de la construcción que no estuviera vinculada a la salud pública o la asistencia de quienes menos tienen, y así poder usar los miles de millones de pesos que generará esa acción en reforzar esas áreas sensibles del Estado, para enfrentar la pandemia. El 13 de abril, por los buenos resultados que tuvo aquí el rápido aislamiento social, preventivo y obligatorio, y su consecuente restricción a la circulación de las personas, autorizó el regreso de la obra publica. Una semana después, el 20, se autorizó la obra privada. Osvaldo Lucero, desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria, sostuvo que esa decisión de liberar la actividad es el principal argumento -no el único- para que San Juan muestre una caída menor al resto de provincias y al conjunto nacional. ""Córdoba, Rosario, Buenos Aires, son provincias que traccionan mucho y estuvieron frenadas y eso permite que en el comparativo porcentual podemos estar mucho mejor, sin perder de vista que, dentro de todo, la provincia está bastante mejor administrada y menos castigada en los diferentes rubros", dijo el empresario. Lucero destacó por ejemplo que en Mendoza el gobierno se apresuró a abrir los restaurantes y bares porque tiene un impacto del turismo mucho más alto y no tiene actividad minera como San Juan. "En definitiva, esta provincia habilitó antes las obras, los sectores por rubros aquí no están tan castigados comparativamente con otras provincias y hay que reconocer que no estamos mal administradas" concluyó.

El total de cemento Portland consumido en Argentina durante los primeros cuatro meses de abril de 2020 fue de 2.338.308 toneladas. La consultora Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) hizo una comparación entre las provincias y destaco que la de mayor consumo registrado durante el acumulado a abril 2020 fue Buenos Aires, con un total de 866.602 t. Le siguen en importancia Córdoba con 292.773 t y Santa Fe con 174.507 t. Entre estas tres provincias acumularon el 54,5% del total de cemento consumido. Las tres provincias mostraron en el mes de abril, una contracción del consumo de cemento mayor al 60% respecto a 2019. Las únicas provincias con incremento del consumo de cemento son Catamarca, que subió 12,1% respecto a abril del año pasado y Formosa, con un incremento del 3,7%. Las jurisdicciones que arrojaron la mayor caída fueron Capital Federal y Tierra del Fuego con mermas del 86% y un 95%, respectivamente. IARAF recordó que la construcción viene inmersa en una crisis, con 19 meses de variaciones interanuales negativas según datos del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción de INDEC.