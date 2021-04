La pandemia de coronavirus preocupa cada vez más. Es por esto que mientras los casos aumentan y sube la cantidad de camas ocupadas por pacientes que necesitan internación por Covid (la cantidad de internados graves llega al 81% del récord 2020), el Ministerio de Salud decidió habilitar 3 quirófanos de la periferia con el objetivo de descongestionar los hospitales centrales, es decir, el Rawson y el Marcial Quiroga. "Queremos descentralizar la demanda de los grandes hospitales", explicó Pablo Arroyo, coordinador de Cirugías Periféricas, e informó que empezaron a programar las cirugías de ORL, ginecológicas, generales y traumatológicas en los hospitales de Pocito, Albardón y Caucete.

"Optimizamos el recurso humano de la periferia para poder empezar con estas cirugías. Por ejemplo, personal del hospital de Angaco, fue enviado a Albardón para realizar estas intervenciones", dijo Arroyo y comentó que la idea es que las personas consulten en sus médicos o en los hospitales y que de ahí sean derivados a los hospitales de la periferia (al que les quede más cerca de su domicilio). "Si una persona de Chimbas va al hospital por un problema de vesícula, que es la intervención más común y la que puede desencadenar complicaciones, será derivado a Albardón", explicó y resaltó que la idea es que las personas sean operadas lo más rápido posible para evitar que esos problemas de mediana complejidad se conviertan en alta complejidad. Es que dijo que por ejemplo, un problema de vesícula puede terminar en una peritonitis si no se interviene a tiempo y ese paciente necesitará una cama de terapia intensiva. Y resaltó que se busca que no haya camas de terapia ocupadas por otras patologías que no sean Covid-19, por si llegan a ser necesarias. Esto, teniendo en cuenta lo que pasa en Buenos Aires, que ya casi no tiene disponibilidad para los afectados graves de la pandemia.

Sobre las cirugías, Arroyo dijo que buscan que los hospitales centrales dejen estas cirugías al menos por un tiempo. Es por esto que comenzaron con las operaciones 2 veces por semana en cada uno de los hospitales, llegando a las 36 intervenciones semanales en total. Dijo que todas serán programadas. "Estos quirófanos estaban sin funcionar y ahora se los vuelve a poner en funcionamiento para contener en la periferia la mediana complejidad. Estamos operando a personas que habían quedado postergadas el año pasado y a nuevos pacientes", concluyó el funcionario.

Protocolos

Arroyo explicó que las intervenciones programas deben seguir un protocolo para que sean seguras, en el contexto de la pandemia de coronavirus. Dijo que a los pacientes desde días antes de la cirugía se les hace seguimiento telefónico y una PCR, para constatar que no estén contagiados.