El ministro de Producción, Andrés Diaz Cano, dijo que la semana próxima saldrá un decreto con flexibilizaciones para que los productores ganaderos con hacienda en otras provincias puedan ir y volver con mayor facilidad, siempre en cumplimiento con los protocolos de Covid 19. "No tengo los detalles, pero lunes o martes va a salir un decreto especial para estos casos", dijo el funcionario, quien el jueves pasado se reunió con unos 30 ganaderos sanjuaninos que poseen animales en campos de San Luis, La Rioja y Córdoba. Carolina Yanzón, que tiene 200 cabezas de ganado vacuno en Córdoba dijo que hace 6 meses que no puede viajar a ver los animales que están a cargo de un cuidador, pero sin la asistencia del dueño. Piden flexibilización para viajar y que los hisopados sean gratis. Otra productora, Gisella Atencio, con 700 cabezas de ganado vacuno en San Luis, contó que desde el 20 de marzo no logró regresar a su campo, que está a 40 km del límite con San Juan. Dijo que ante la imposibilidad de enviar dinero a través de cajeros, está viajando a la frontera para entregar plata y mercadería al casero. Por la sequía puntana se secan las lagunas, los animales se quedan atrapados y no puede ir a realizar el salvataje.