"Hay varios indicadores que llevaron a que los casos de coronavirus disminuyan en San Juan. Uno de ellos es la vacunación. Es por esto que seguiremos trabajando para llegar a las personas que no tienen acceso a las vacunas, porque no tienen medios de transporte o conectividad como para pedir un turno", dijo la ministra de Salud, Alejandra Venerando, y comentó que el operativo que están realizando en La Bebida, que es el primero de este tipo, es un éxito y que están armando un cronograma para realizar nuevos campamentos móviles en otros asentamientos y departamentos de la periferia. En este contexto, Renato Puidengola, coordinador de Unidades Sanitarias Móviles, comentó que en el operativo de Rivadavia ya colocaron unas 1.000 vacunas.

La vacunación en San Juan comenzó el 29 de diciembre del año pasado y hasta hace unos días sólo se realizaba en los centros de vacunación habilitados. Sin embargo, las unidades sanitarias móviles del Ministerio de Salud decidieron salir a terreno con el objetivo de llegar a una mayor cantidad de personas. Es así que llegaron a La Bebida.

"Aunque parezca extraño, hay muchas personas que no tienen celular o no saben utilizar la tecnología para sacar un turno", comentó el funcionario y dijo que lo bueno que tienen estos operativos es que las personas pueden acceder a la primera o segunda dosis contra el covid-19, salvo los que tienen Sputnik, de manera espontánea. "Incluso hemos llegado a vacunar a personas en sus domicilios, pues hay quienes no pueden movilizarse porque tienen algún tipo de discapacidad o porque tienen mucha edad", agregó.

Sobre cómo será el próximo operativo, Puidengola comentó que se realizará en 9 de Julio y que le informarán a la comunidad sobre la metodología a aplicar, días antes de comenzar con la inmunización. "La idea es pasar por cada zona dos o tres veces para poder completar la vacunación y evitar los contagios", concluyó Venerando.



Sólo 103 contagios el domingo

Salud Pública informó ayer 103 casos nuevos de covid, una cifra muy baja con respecto a las que venían registrando. De todos modos, también murieron tres personas, de 81, 79 y 68 años.