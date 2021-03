En la mañana de ayer se anunció oficialmente cómo se aplicará la Ley de Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos en la provincia (ver aparte). En este contexto, el secretario de Ambiente, Raúl Tello, comentó que crearán un hogar de tránsito para hospedar y reeducar perros que están judicializados por sus ataques. Actualmente este trabajo lo realizan algunas ONG formadas por proteccionistas. La idea es aliviarles esa tarea a estos grupos, algo que ellos mismos venían reclamando.

"Estamos trabajando para crear un hogar de tránsito. Ya contamos con la infraestructura. La idea es que ahí vayan los canes judicializados. Además, habrá una unidad de rescate que capturará los perros que están en la vía pública y que representen un peligro para la población", dijo el funcionario. Por su parte, Alejandra Cano, a cargo del programa Acompáñame, de Ambiente, dijo que hasta que el lugar no esté bien organizado y hasta con cámaras de seguridad en la puerta, para evitar que la gente abandone perros en ese hogar de tránsito, ellos no anunciarán dónde funcionará. "Por ahora, lo que podemos decir es que la idea es que este hogar funcione como tránsito mientras la Justicia decide qué hacer con los animales que protagonizan ataques. En ese hogar se los reeducará y en caso de que se puedan dar en adopción se les buscará familias, para que no queden en ese lugar", dijo la funcionaria y comentó que este trabajo irá de la mano del aumento de los lugares para hacer esterilizaciones.

La habilitación de un lugar para perros judicializados era una deuda pendiente que los proteccionistas venían reclamando. De hecho, durante el tratamiento de la Ley de Tenencia de Perros Potencialmente Peligrosos, los integrantes de los grupos proteccionistas dijeron que ellos no podían seguir haciéndose cargo de estos animales, pues les generaban muchos gastos y no todos eran dados en adopción. "La idea de este lugar es, además, ayudar a las ONG que hacen este trabajo de manera voluntaria", agregó Tello y dijo que crearán un registro de estas ONG para fiscalizarlas y ayudarlas en caso de ser necesario, pues son las que más trabajan en pos de los animales.

Desde hoy hay un plazo de 90 días para registrar los animales

La Ley Lara (2190-L) se sancionó a pocos meses de que Lara Agüero, una nena de 9 años, muriera luego de un ataque del perro de un vecino. Esta ley será aplicada en San Juan de manera progresiva, dijeron desde Ambiente, pero aseguraron que desde hoy los dueños de perros potencialmente peligrosos tienen 90 días para registrarlos oficialmente.

La registración de los perros comenzará con la colocación del chip. Dijeron que los propietarios de dichos animales deben dirigirse a cualquiera de las veterinarias autorizadas para que hagan la implantación que debe llevar datos del animal y del propietario. El costo de la colocación del chip correrá por cuenta del propietario quien deberá presentar una constancia de colocación de chip con sus datos, los del animal y del veterinario actuante, en las oficinas de Ambiente en el 4to piso del Centro Cívico (Núcleo 4). Ahí se hará la carga de ese perro en el Registro Único de Propietario de Perros Potencialmente Peligrosos. Ahí le será asignado un número de Registro Provincial, que será como el DNI de ese animal. A la vez, dijeron que ese registro atenderá al público de lunes a viernes entre las 7,30 y las 12,30.