Todas las mañanas los chicos de Pedernal, Sarmiento, deben atravesar el río para llegar a la escuela. Si bien hay días en los que el agua sólo moja las suelas de las zapatillas, hay otras veces que el río les llega a las rodillas y hace que muchos lleguen mojados a clase o que deban faltar. Tras el reclamo que hizo la gente del poblado sarmientino hace 5 días, el intendente de Sarmiento, Mario Martín, dijo que harán una obra provisoria para que los chicos no sufran más este problema. Comentó que harán una "sangría", un dren del caudal, para que el río pase por debajo de la calle central de Pedernal. Esta obra arrancará la semana que viene.



El problema del río en Pedernal es de larga data. Desde hace años, la construcción de un puente que haga que el río no divida más al pueblo es un anhelo para la gente de esa zona. A lo largo de los años hubo varias promesas, pero esa obra nunca se concretó y el problema persiste. Ahora, tras el reclamo, Martín dijo que analizaron qué hacer para que este problema no afecte a los chicos, sobre todo ahora con las bajas temperaturas.



"Haremos una obra sencilla. Vamos a hacer un drenaje del agua por debajo del camino. En los costados ya pusimos caños para drenar el río y para que la gente pueda transitar sin mayores problemas. Ahora vamos a hacer una sangría y vamos a sacar el agua del medio de la calle del pueblo", dijo el funcionario. Según explicó Martín, la obra consiste en hacer una zanja en parte del río (ver infografía) y la calle para conducir el agua por ahí. En esa zanja, posteriormente, se colocará piedra bola. Una vez hecho esto, se tapará el hueco con tierra para unir nuevamente la calle. "Por esas piedras pasará el agua por debajo, sin llegar a la superficie" agregó el intendente y dijo que se trata de una obra que no generará gastos, pues usarán máquinas de la Municipalidad y piedras que hay en la zona.



Sobre el proyecto que trabajan para que la calle de Pedernal pase a la órbita de la Provincia, Martín dijo que está avanzado y que será tratado la semana que viene. Explicó que Sarmiento entregará la calle a Vialidad Provincial para que sea esta entidad la encargada de construir el puente que una a Pedernal. "Este tipo de obras escapa al presupuesto que tenemos en el municipio, por eso cedemos el derecho", dijo Martín, mientras que Juan Manuel Magariños, el director de Vialidad, dijo que ellos tienen previsto hacer el puente, pero deben esperar el traspaso legal y oficial de la calle.



* El pueblo

Pedernal está ubicado a unos 100 kilómetros de la ciudad de San Juan. En este distrito sarmientino viven aproximadamente 600 personas y esa población aumenta un 30 por ciento los fines de semana. Hay mucho alquiler de cabañas y casas para turistas.



* Las defensas

Hace 6 años, con fondos nacionales, Sarmiento encaró la construcción de defensas para el río. Eso frenó mucho la bajada de agua, pero el problema no se detuvo del todo. La última promesa de solución fue en 2016, cuando dijeron que harían un puente peatonal colgante.