Sin ocultar su felicidad y orgullo por ser la primera capitalina en convertirse en Reina Nacional del Sol, Jocelyn Mauro habló de sus planes para su año de reinado. Dijo que buscará concretar varios proyectos, especialmente relacionados con la solidaridad, pero que por sobre todas las cosas se convertirá en la principal promotora de la Fiesta Nacional del Sol para que se conozca en cada rincón de la Argentina.



Apenas durmió un par de horas tras la elección y los festejos del triunfo. Pero el escaso descanso no opacó ni su belleza ni el compromiso de asumir de inmediato su nuevo rol y atender a la prensa. "Ser Reina es una gran responsabilidad y no sólo se trata de sonreír para las cámaras. Para mí representa un gran desafío y la oportunidad de hacer grandes cosas", dijo Jocelyn.



La flamante Reina dijo que entre esas cosas está el promocionar la Fiesta Nacional del Sol. "Recién ahora que viví esta fiesta desde adentro conocí la magnitud que tiene y el trabajo que le da a cientos de personas. Creo que es una de las mejores a nivel nacional por eso haré que la conozcan en el país", dijo la joven.



Para cumplir con este objetivo Jocelyn dijo que no sólo aprovechará su participación en las fiestas nacionales a la que sea invitada como Reina Nacional del Sol, sino también los viajes particulares que pueda realizar durante su tiempo libre. "Parte del dinero del premio que me darán por haber sido elegida Reina la voy a usar para viajar por Argentina. En esos viajes también promocionaré la Fiesta", sostuvo.

Junto a la Virreina, se prepara para ir a la Fiesta de la Vendimia.



Otro proyecto de la nueva soberana para su año de reinado es enfocarse en tareas solidarias como hizo mientras fue Reina de Capital. Su idea es realizar campañas periódicas para recolectar ropa, calzado y juguetes para repartir entre familias carenciadas de toda la provincia. "Antes estas campañas eran para gente de mi departamento, pero desde ahora serán para las vecinos de toda la provincia porque ahora soy la reina de todos los sanjuaninos", sostuvo.



Jocelyn confesó que supone que durante el año de reinado tendrá poco tiempo disponible para sus actividades particulares, pero que tratará de aprovecharlo al máximo para continuar estudiando y para tomar clases de manejo. "Todavía no sé conducir y quiero aprender para poder disfrutar del auto que también gané por ser Reina", dijo.