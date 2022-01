Chapuzones y sol. Piruetas hacia el agua y gente tomando sol fueron algunas de las postales de la calurosa tarde de ayer en los campings.



"El calor no da respiro y tenemos dos opciones para pasarlo de una manera digna. Nos encerramos con el aire acondicionado o venimos a la pileta, y hoy optamos por venir al camping. Estamos cansados de estar encerrados en la casa", dijo Luana Mallea, una mujer que ayer disfrutó de gran parte de la tarde en el camping de Richet Zapata, en Santa Lucía. Al igual que ella, muchos sanjuaninos aprovecharon un nuevo día de la infernal ola de calor para pasear en diferentes balnearios de la provincia.

La ola de calor no da tregua y los sanjuaninos que no tienen posibilidad de viajar a la playa optaron por enfrentar la alta temperatura dándose chapuzones. Es por eso que ayer algunos campings y balnearios recibieron muchos visitantes. Desde estas instituciones dijeron que ayer fue el día que tuvo menos movimiento de personas, pero que durante toda la semana las piletas fueron el refugio de muchos sanjuaninos que buscaban refrescarse y pasar el calor al aire libre y con agua accesible.

En la sombra. En los sectores con sombra hubo familias que jugaron a las cartas o juegos de mesa.

Si bien el grueso de los visitantes se volcó a las piletas después de almuerzo, sobre todo después de las 16, porque dijeron que antes se hace "imposible" aguantar el sol, hubo muchos que llegaron a media mañana para divertirse durante todo el día. "Llegamos antes de las 12, almorzamos en la sombra y después pasamos toda la tarde en el agua. A los niños les encanta pasar las vacaciones así", dijo Paola Paz, que junto a su familia estuvo en el balneario Las Viñas.

Con ayuda. Los más chicos también disfrutaron del agua. Algunos, con flotadores y asistencia de sus papás.

Dentro del agua, inflables, flotadores y muchas risas fueron algunas de las postales que se pudieron ver en la jornada de ayer. Es que la mayoría de las personas llegó en familia para disfrutar de la calurosa jornada, en la que el termómetro por momentos rozó los 40ºC.

"Venimos todos los veranos desde hace muchos años a este camping, pero esta semana sentíamos que hacía mucho calor para estar al aire libre y nos ausentamos. Pero hoy dijimos "dejemos descansar los aires acondicionados y vamos a la pileta". Y la verdad que se la pasa muy bien, porque nos metemos y eso nos refresca mucho", comentó Rita Bastías, mientras jugaba a las cartas con sus dos hijos.

En familia. Dentro del agua las familias disfrutaron de la jornada. Juegos con los niños y muchos chapuzones fueron algunas de las actividades favoritas.

Si bien las piletas son el gran refugio para pasar el calor, los lugares con sombra fueron otros de los rincones más deseados dentro de los campings. Sin embargo, el sol también atrajo a muchas personas. "A los niños los llenamos de protector solar y les pusimos hasta gorritas, pero nosotras aprovechamos para tomar sol. Estoy de vacaciones y no me gusta pasar los días encerrada en casa. No hay como venir a la pileta y disfrutar", agregó Flavia Torres, que también visitó Las Viñas. Mientras otras mamás comentaron que cuando hace tanto calor el protector solar y botellas con agua bien fresca son dos cosas que no se pueden olvidar, para estar tranquilas y disfrutar del calor.

PROTAGONISTAS

ENZO LEDESMA - Chimbas

"No quisimos venir muy temprano por el sol, pero la verdad que estar dentro de la pileta refresca mucho y hace que el día pase de ser insoportable a hermoso".

AGUSTINA LÓPEZ - Santa Lucía

"Me encanta venir todas las tardes a la pileta. Siempre venimos con un grupo de amigas y amigos. Aprovechamos el agua, el sol, las charlas y tomar mate".

CAROLINA DEIANA - Santa Lucía

"Hace 30 años soy socia del camping de Richet Zapata y no hay verano que no venga. Para mí, la mejor manera de pasar los días de mucho calor es dentro del agua".

El lunes llega un alivio

Desde hace una semana San Juan y gran parte del país son el epicentro de una ola de calor, que hizo que las temperaturas máximas y mínimas sean elevadas. Sin embargo, este fenómeno está cerca de llegar a su fin. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, esto sucedería el próximo lunes.

Esta ola de calor tuvo su pico el martes pasado, cuando la máxima llegó a los 44ºC, cosa que hizo que San Juan estuviera entre las ciudades más calurosas del país. En este contexto, el SMN pronostica que mañana la máxima bajará a 35ºC, pero dice que el alivio real llegará el lunes. Es que ese día la mínima descenderá hasta los 18ºC, mientras que la máxima será de 31ºC.

Esa jornada, de noche llegará el Sur, que tendrá ráfagas de hasta 59 km/h. Y el martes, el viento seguirá soplando durante toda la jornada, por lo que el termómetro se moverá entre los 12 y los 20ºC.