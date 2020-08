Los datos de la última encuesta de la Unión industrial Argentina correspondientes a San Juan durante el mes de julio, sobre los efectos del Covid 19 en el sector, muestran una recuperación de la actividad respecto a los niveles previos a la pandemia, incluso mejores que respecto a la media del país.

De acuerdo a las respuestas de 40 pymes que emplean a unos 7.000 trabajadores en la provincia se detectó que hasta cuatro de cada diez establecimientos ya se encuentran produciendo al mismo nivel o más respecto a la actividad que tenían en la pre-pandemia. Un 7,3 % dijo que su situación productiva estaba mejor, y otro 31,7% aseguró que alcanzó el mismo nivel que antes del mes de marzo. En tanto el 61% restante indicó que aún operaba con caídas (ver infografía). Todos los indicadores mejoraron sensiblemente respecto a los valores del relevamiento anterior de junio. A nivel nacional, la situación local queda mejor parada, porque la misma encuesta revela que hay 32,3% de firmas que ha subido o igualado sus operaciones respecto a la prepandemia, mientras que un 61,7 % de establecimientos operaba con caídas, pero a esto se suma que un 6% continuaba con su producción paralizada, algo que en San Juan no ocurre. No obstante hay que advertir que a nivel local, aún queda camino por andar hacia una mejora total, ya que por ejemplo, un tercio de las pymes relevadas informaron que han cerrado alguna línea de producción el mes pasado.

Al analizar las ventas en julio, un 29,3% de empresas informó ventas iguales o mayores a las de antes de la pandemia -algo que en el relevamiento anterior de junio no ocurrió en la provincia-; mientras que en el peor de los casos, aún quedan un 24,4% de firmas con caídas superiores al 50%.

El secretario de Industria, Alejandro Mestre, atribuyó la mejora del sector a la habilitación de actividades que logró la provincia y que se completó con la puesta en marcha de protocolos sanitarios y su gran cumplimiento en la provincia. Dijo que las actividades no funcionan de manera aislada sino encadenadas, y que el impacto en un sector se contagia a otros. "La industria forma parte de la cadena de agregado de valor de la actividad primaria sanjuanina y también es proveedora de eslabones comerciales, y considerando que en San Juan tenemos la mayoría de las actividades con impacto económico activas y trabajando, claramente se nota el impacto en la industria", expresó. Añadió que el sector fabril provee al comercio, la construcción y la minería, y además abastece a supermercados y farmacias y está vinculada a la tecnología y los servicios y eso permite que muchas familias dependan directa e indirectamente del sector fabril. "Todas estas actividades están activas en nuestra provincia y es gracias a esto que hoy podemos ser una de las provincias con mayor reactivación económica del país", destacó.

Mientras la recuperación de la actividad comenzó a mejorar, por otro lado continua el problema de abastecimiento, por la intensificación de los controles del transporte de carga y toda la logística. El 80,5% de las pymes consultadas afirmó tener dificultades para recibir los insumos que vienen de otra provincia, en tanto que casi un 49% dijo que tienen demoras para recibir los transportes internacionales. En cuanto al tema financiero, persisten diversos problemas que tienen que ver con el quehacer habitual de las fábricas. Siete de cada diez pymes revelan que actualmente no tienen acceso al financiamiento bancario en los volúmenes que necesitan, y aunque mejoró el cumplimiento del pago de impuestos respecto a la encuesta anterior, aún hay un 29% de fábricas que no pueden pagar por completo los tributos provinciales y un 36,65 que incumplió con los nacionales.

Cómo sigue el empleo

En cuanto al pago al personal, pese a que en general la tasa de incumplimiento fue menor a la registrada en relevamientos previos, los datos indican que aún algunas pymes tienen dificultades: un 12,2% de firmas no pudo cubrir aún el sueldo completo de julio y un 17,1% no logra completar el medio aguinaldo a sus trabajadores. Respecto a la ayuda nacional para el pago de salarios del personal, un 80,5% dijo que no recurrió a la misma, y sólo un 19,5% recibió el ATP. Un dato realmente llamativo es que un amplio 395 de establecimientos indicó que ha realizado contrataciones nuevas en julio, frente a un 61% que mantuvo su plantilla de operarios, algo que no figuraba en relevamientos anteriores. En el otro extremo, hay un 22% de fábricas que admiten que han rebajado su nómina de personal, en tanto que otro 19,5% que realizó suspensiones. Por último, en cuanto a las licencias obligatorias por el aislamiento, a empleados mayores de 60 o con enfermedades de riesgo, un 31,7% no tiene personal licenciado y un 63,4 tiene niveles ínfimos.