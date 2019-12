Como una peluquería. El andén de la plaza lució diferente. Durante casi todo el día pareció una peluquería. Hubo muchas personas dispuestas a colaborar para ayudar a los pacientes oncológicos de San Juan.

Uno de los andenes de la Plaza del Bicentenario fue el escenario donde dos peluqueros cortaron el cabello a decenas de personas. Mujeres, niños y hasta hombres se acercaron a donar pelo para que Fundame, la fundación que ayuda a chicos con cáncer o hemofilia, pueda hacer nuevas pelucas oncológicas. La solidaridad fue tanta que hasta familias completas hicieron sus donaciones. Esta campaña solidaria, que también tuvo como protagonista a otras fundaciones y ONG de San Juan, se realizó durante la jornada de ayer y fue en el marco de Un Día para Dar, una campaña que se realiza todos los 3 de diciembre en el mundo, para incentivar la solidaridad.

La actividad comenzó ayer cerca de las 11. La primera hora fue lenta, pero con el paso del tiempo cada vez hubo más interesados en mostrar su lado solidario. De hecho, desde Fundame comentaron que sólo en las primeras 3 horas de la campaña ya había recibido el cabello de casi 20 personas. "Algunos se cortaron el pelo acá y hubo otros que trajeron el cabello ya cortado para dejarlo directamente", dijo una de las voluntarias, mientras que los peluqueros explicaron que si bien hubo gente que se cambió el look al 100%, hubo mujeres que sólo donaron mechones de pelo, pues no querían el pelo corto.

"Nos enteramos en las redes sociales y decidimos venir a donar cabello", "estábamos esperando el colectivo y nos acercamos a preguntar de qué se trataba la actividad y nos quedamos para cortarnos el pelo" y "hace mucho tiempo que quería donarlo, pero no sabía cómo hacer" fueron algunas de las frases que dijeron las mujeres que se acercaron al stand de Fundame. Pero las solidarias no fueron sólo las damas; hubo muchas nenas que llegaron acompañadas de sus mamás y hasta algunos hombres que cambiaron su look sólo con el objetivo de donar su cabello. Rosario Martínez tiene 15 años y desde hacía meses que no se cortaba el pelo, sólo porque quería donarlo. "Cuando mi mamá -que la acompañó- me dijo de esta campaña no dudé en venir. Me pareció que es una muy buena causa", dijo la joven que esperó casi media hora porque los dos peluqueros estaban ocupados con más personas.

Desde Fundame dijeron que esta campaña fue el puntapié para la primera fábrica de pelucas locales. Es que si bien la fundación junta cabello desde hace mucho, las pelucas las mandan a hacer fuera de la provincia. Es por esto que aprovecharon la jornada para compartir folletería e información para poder conseguir más donantes. Además de Fundame hubo otras fundaciones que juntaron donaciones y hasta buscaron voluntarios. Estuvieron Cuvhoni, Sahni y una iglesia evangélica, entre otras.

>> Sanjuaninos dispuestos a colaborar

Gracias a su mamá

Milagros Sefair (a la izquierda) fue una de las primeras en cortarse el cabello. La joven comentó que su mamá le contó de la campaña y que no dudó en colaborar.

Con mucha alegría

Fabricio Porolli fue junto a su mamá a cortarse el cabello, que había dejado crecer casi 2 años. Tras la donación posó con los voluntarios.

Amigas colaboradoras

Abril Córdoba y Yohana Padilla son amigas y donaron ropa, juguetes, sangre y hasta se cortaron el cabello. Dijeron que se tomaron muy en serio el día solidario.

Asunto familiar

María Urrich y Victoria Alessi (madre e hija) se enteraron ayer de la campaña y se quedaron a esperar un turno para cortarse el cabello. Se mostraron felices.