"No se puede discutir salarios sin trabajo". La frase es del líder de la Confederación General del Trabajo (CGT) en San Juan, Eduardo Cabello. Y representa el pensamiento por estos días de la mayor parte del sector sindical, frente a la preocupación del sector empresario para hacer frente a sus obligaciones. En un contexto de aislamiento obligatorio, persianas bajas y de economía virtualmente paralizada, los representantes gremiales entienden que la prioridad es conservar los puestos laborales antes que negociar aumentos de sueldos.

Sucede que la decisión del Gobierno nacional de disponer la medida de aislamiento social, necesaria para evitar un mayor ritmo de contagios entre la población, ha provocado un fuerte freno para la economía, que golpea en particular al sector productivo y al de servicios, que viven de la circulación de personas y el consumo. Y San Juan no escapa a un problema que está afectando a todo el país y que, para peor, no se sabe hasta cuándo va a durar.

En esta situación Cabello, quien también está al frente del gremio de la construcción UOCRA, actividad en la que se desempeñan unos 7.500 obreros, expresó que "hay sectores totalmente paralizados, pero nosotros los trabajadores seguimos poniendo nuestra parte". Y agregó que "necesitamos trabajar, que no se pare la obra pública y también acompañamos las medidas del Gobierno nacional y provincial".

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral manifestó que "queremos mantener nuestras fuentes de trabajo, tenemos que ser coherentes y accesibles en las actuales circunstancias. La prioridad por estos días es el pago de los sueldos de la gente".

La dirigente de una actividad en la que se desempeñan unos 15.000 trabajadores, dijo que ya hubo al menos un intento por reducir la cantidad de horas de trabajo en un comercio, y de esa manera reducir los sueldos, pero que lograron frenar la maniobra.

Alejandro Kokot, del Sindicato de Aguas Gaseosas, una actividad en la que se desempeñan unos 350 trabajadores, dijo que "la prioridad es cuidar la salud y las fuentes de trabajo". Y aclaró que, aún en medio de las medidas de restricción, la distribución de bebidas está funcionando, aunque afectada por la fuerte caída del consumo. "No hay reuniones familiares ni fiestas y el sector gastronómico está cerrado", sostuvo el dirigente.

Desde el gremio minero AOMA, Ivan Malla, dio a conocer que "en los momentos actuales la prioridad pasa por cuidar la salud del trabajador y mantener las fuentes de empleo. La pelea salarial deberá quedar para otro momento". En la actividad calculó que se desenvuelven unos 5.000 trabajadores, pero que la mayor parte fueron desmovilizados de los proyectos metalíferos en actividad, que son Veladero en Iglesia y Gualcamayo en Jáchal. Sólo se ha dejado el personal necesario para preparar las minas para el invierno y para el cuidado del medio ambiente.

Otra actividad importante en la provincia, como es la cosecha de uvas y elaboración de vinos tiene a su personal, unos 3.500 empleados, nucleados en el gremio FOEVA. El secretario general, Carlos Emilio Ozán, sostuvo que "ahora hay que cuidar las fuentes de trabajo, la pelea por los aumentos quedará para después". Frente a la lucha contra el coronavirus, el sindicato ha elaborado un protocolo para tener en cuenta durante la pandemia, que incluye consejos tanto para el trabajador de viñas como para el que se desempeña en las bodegas elaboradoras de vinos.

Las voces de los protagonistas

MIRNA MORAL -Sindicato Mercantil

"Entendemos que la prioridad es el pago de los sueldos de la gente y toda la suma que se pueda. Los negocios tuvieron durante marzo al menos 15 días de ventas, de modo que creemos que están en condiciones de afrontar ese compromiso".

EDUARDO CABELLO - CGT/UOCRA

"El empleo tiene un papel fundamental para el funcionamiento de las economías regionales, por eso es tan importante cuidar las fuentes de trabajo. Y, nosotros los trabajadores en los momentos actuales, estamos poniendo nuestra parte".

ALEJANDRO KOKOT - Aguas Gaseosas

"Sabemos que la situación está muy difícil, pero nuestras trabajadores están saliendo a la calle, con el riesgo que eso significa, como en el caso de los preventistas y los que hacen la distribución de las bebidas y con una fuerte caída del consumo".

IVAN MALLA - AOMA

"Estamos frente a una situación muy complicada en la que lo primero que hay que tener en cuenta son las fuentes de trabajo. Ya habrá un momento para la discusión salarial, ahora la prioridad es mantener el empleo".

CARLOS OZÁN - FOEVA

"El mensaje es que ahora en lo que hay que preocuparse es por mantener las fuentes de empleo, y quedará para otro momento la discusión por los aumentos. Y el que no tenga que trabajar se tiene que quedar en su casa".

Un bono para mercantiles

Los empleados de las grandes cadenas de negocios, que en el caso de San Juan corresponden a Carrefour y Walmart, recibirán un bono de 5.000 pesos por su trabajo durante la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional.

Hasta ahora se trata del único sector en la actividad privada que recibirá una ayuda nacional por tener que cumplir tareas durante las medidas de aislamiento social que tomaron las autoridades nacionales para evitar la propagación del Covid-19 en la población.

"Es en reconocimiento al gran esfuerzo que están haciendo todos los días, al asegurar el abastecimiento y la provisión de artículos de primera necesidad a lo largo y a lo ancho de todo el país", sostuvo el titular de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios, Armando Cavalieri. Y agregó que "las principales cadenas de supermercados comprendieron la necesidad de hacer este aporte solidario para quienes cumplen con la tarea esencial de asegurar la provisión de artículos de primera necesidad, poniendo en riesgo su salud al tomar contacto con los clientes".

Hablan de rediscutir sueldos y gremios aceptan

Cierre. Sin mayores diferencias el Gobierno, representado por la ministra López, cerró el acuerdo con los gremios estatales.

Los gremios estatales de la provincia, que ya cerraron su negociación al menos para el primer semestre del año, fueron cautos y dicen que están dispuestos a resignar un incremento para el resto del año. Es que el acuerdo con el Gobierno nacional incluyó una instancia de revisión en julio, pero la ministra de Hacienda, Marisa López, en una entrevista en el programa Demasiada Información @demasiadainfosj), que se emite por Radio Sarmiento, ya adelantó que una nueva negociación está en duda frente a las actuales ircunstancias económicas generadas por la lucha contra el coronavirus. Luis Lucero, secretario general del gremio docente UDAP, dijo que “es prematuro hablar de lo que puede llegar a pasar en julio. Hay que esperar a ver qué pasa pero es posible tener un gesto de

solidaridad con el Gobierno”. Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el secretario adjunto, Gabriel Pacheco, dijo que “ahora todo cambió, hay que evaluar lo que pueda llegar a pasar y la prioridad es la salud, pero sería bueno que se pueda cumplir el acuerdo”. Desde la Unión Docentes Argentinos (UDA), Roberto Rosa manifestó que “hay que ser reflexivos, no podemos ver lo que nos podemos encontrar por delante”. A mediados de marzo y justo antes de que se desatara la crisis por la pandemia, el Gobierno provincial y los gremios estatales cerraron una negociación que incluye que el impacto en el bolsillo del trabajador será del 16 por ciento en promedio hasta julio, con mayor fuerza porcentual en los recibos de menores ingresos. El esquema consiste en una suba al básico de 5,5 por ciento en marzo, del 3,5 en mayo y del 4,5 en julio, lo que da un total de 13,5 por ciento en ese último mes. A eso se le agrega un aumento, para el personal de la administración pública, al ítem E19 del 117,4 por ciento, ya que pasa de 1.150 a 2.500. Todo ese combo da un incremento promedio del 16 por ciento y en el Ministerio de Hacienda vienen asegurando que la suba estará por encima de la inflación del semestre, la cual se espera que ronde el 12 por ciento. Ergo, el aumento será superior al crecimiento del

nivel de precios. En la oportunidad de la negociación, la ministra López resaltó que la propuesta realizada es mejor a la aplicación de cláusula gatillo, el mecanismo de actualización automática de los salarios de acuerdo al ritmo inflacionario.

La nueva negociación debería ser en julio, según el acuerdo.

Dicha herramienta no se ondrá en práctica y a cambio habrá una instancia de revisión en julio para analizar si se dispara el índice de precios. Lo que ahora anticipa la titular de Hacienda es que en esa nueva revisión, la Provincia no pueda hacer frente a un nuevo ajuste salarial, porque no estarán dadas las condiciones económica, con una fuerte recesión, acompañada por una caída de la recaudación. Frente a esa posibilidad los gremios son cautos y aceptan esa posibilidad. Todo dependerá de lo que pueda pasar desde ahora hasta julio.