Controlado. En el gimnasio Crossfit Nyma, la práctica de crossfit se realiza regulando la intensidad de acuerdo a la capacidad de resistencia de los alumnos. Personas de 15 a 60 años participan de las clases.

La muerte de Alexis Valencic, en Buenos Aires, tras una clase de crossfit, puso nuevamente en el tapete la falta de consciencia de practicar una disciplina deportiva sin realizarse los chequeos médicos de control y que son un requisito obligatorio para ingresar a un gimnasio. Los instructores locales de esta disciplina de alta intensidad dijeron que hay personas que optan por perder la oportunidad de participar de este entrenamiento funcional por negarse a presentar el certificado de buena salud que debe renovarse anualmente. Valencic murió por un paro cardíaco. El último control de salud se lo hizo en el 2016.



Paula Guarnido, de Crossfit Nyma, al que asisten 600 personas a practicar esta disciplina, dijo que la falta de consciencia de la gente a la hora de practicar cualquier actividad en un gimnasio es algo que sigue vigente. "Sólo el 60% de las personas que consultan para hacer esta actividad traen certificados. El resto prefiere perderse la oportunidad. Alumno que no cumple con este requisito ni siquiera puede inscribirse. Esta medida es tanto para proteger su vida como para conservar nuestra profesionalidad y prestigio", dijo la instructora.



Por su parte, Pablo De la Vega, de Ull Crossfit, también dijo que el 40% de los interesados se pierde de practicar esta disciplina por no presentar el certificado médico, aunque agregó un dato preocupante. "Hay personas que presentan este certificado, pero que le hizo un médico pariente o amigo y sin realizarle los estudios. Lamentablemente, no podemos hacer nada más que fomentar la toma de consciencia, hablándoles del peligro de practicar una actividad física sin conocer el estado de salud", dijo De la Vega. A este gimnasio concurren 250 personas a practicar crossfit.



En tanto que Fernanda Vidal, de Power Gym, en el que 300 personas hacen entrenamiento funcional, sostuvo que no sólo se les exige un certificado de buena salud a los alumnos, sino que también se los controla en acción. "A veces los alumnos quieren hacer más de lo que su cuerpo les permite, y no lo consentimos. Cualquier actividad física tiene como objetivo principal favorecer la salud de la persona y no causarle algún daño. Pero, a la gente le cuesta tomar consciencia de esto", dijo la instructora.



Jorge Chica, director de Deportes, también hizo hincapié en que la gente debe ser responsable y cumplir con todos los requisitos exigidos a la hora de realizar una práctica deportiva. Dijo que, en este sentido, la mayoría de los gimnasios locales cumplen con la exigencia de pedir el certificado médico a quienes quieren tomar clase.

Algunos detalles

La disciplina

El crossfit es un programa de acondicionamiento físico basado en un entrenamiento constantemente variado, de movimientos funcionales, y que se desarrolla con una alta intensidad.

Las clases

En las clases de este entrenamiento de alta intensidad se trabaja por intervalos, ejecutando ejercicios separados por grupos musculares, en los que interviene todo el cuerpo.

Trabajo integral

Es una disciplina que trabaja, de manera variada, la agilidad, coordinación, equilibrio, flexibilidad, fuerza, potencia, precisión, resistencia cardiorrespiratoria, resistencia muscular y velocidad.

Exigencia

Las personas que se inician en la práctica de esta disciplina deportiva pueden realizar los ejercicios de mayor exigencia sin usar pesas. Pueden utilizar sólo el peso de su propio cuerpo.