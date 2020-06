El Gobierno nacional publicó ayer el decreto que endurece la cuarentena en la región metropolitana de Buenos Aires y se generó una gran incertidumbre en el sector minero porque la actividad de reparto y distribución de insumos para la actividad no fue incluida entre las 30 actividades y servicios esenciales exceptuados de cumplir con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Incluso desde la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (Capmin) indicaron que durante la jornada de ayer algunas empresas proveedoras del sector quisieron renovar el permiso de circulación como establece el nuevo decreto y no lo lograron. Por eso se han contactado con la Secretaría de Minería de la Nación solicitando ayuda para poder resolver el tema. El problema es que a partir de mañana será obligatorio que los servicios logísticos presenten el nuevo certificado, de lo contrario no podrán circular hacia afuera del Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mas allá del problema puntual en Buenos Aires, eso impacta también a la provisión de insumos mineros y repuestos a las minas de San Juan, del mismo modo que lo hace a las del resto del país. Es que las actividades mineras (como tantas otras de alimentos, combustibles, etc.) tienen una alta dependencia de la provisión de insumos de la región AMBA que es la que ahora está más afectada por el coronavirus, por lo tanto cualquier interferencia en la logística y transporte allá, afectará con fuerza a esta provincia.

Los empresarios nucleados en la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) se hicieron eco de la inquietud y también están actuando en busca de soluciones. Alberto Carlocchia, presidente de la CAEM, dijo ayer que de un primer análisis se desprende que la vuelta a Fase 1 de la cuarentena en AMBA generará dificultades entre las empresas proveedoras de la industria minera, y por consiguiente a la actividad productiva.

""Se verán afectadas las cuestiones de logística y de despacho, lo cual impacta en el abastecimiento de insumos necesarios para el funcionamiento de la actividad minera", indicó al ser consultado. Por tal motivo, el titular de la entidad sostuvo que se encuentran efectuando distintas gestiones en conjunto con la Secretaría de Minería de la Nación para lograr las aclaraciones necesarias en la reglamentación en cuanto a la industria. ""A la vez estamos recopilando en detalle datos de las empresas asociadas con dificultades, a fin de poder cuantificar el impacto de esta medida y proponer soluciones a las autoridades para tener una solución lo antes posible". El sector minero sanjuanino ayer no tenía novedades del tema, pero los proveedores nucleados en la Cámara de Servicios Mineros (Casemi) entraron en alerta por estas noticias que podrían afectarlos. Su titular, Juan José Igualada, informó que se sumarán a realizar "todas las gestiones que estén a su alcance" para solucionar los "innumerables" problemas logísticos que está sufriendo el sector en un contexto difícil por la pandemia.

El hecho de que los proveedores logísticos de la minería no puedan obtener el nuevo permiso de circulación en el AMBA es contradictorio porque el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Decisión Administrativa 450/2020, publicada en abril en el Boletín Oficial, oficializó la decisión de ampliar el listado de actividades y servicios declarados esenciales e incluyó a la minería. Ayer sin embargo en el decreto 576/2020 menciona el reparto de insumos a yacimientos de petróleo y gas, distribución de energía eléctrica y combustibles, y operación de centrales nucleares y no a la minería.

Por eso ayer Luis Contreras, presidente de CAPMIN, deslizó que podría tratarse de un problema de digitalización, en el proceso de obtener los permisos a través del sistema de trámites a distancia. ""Desde anoche (por el domingo) nuestros socios nos han pedido ayuda para tramitar una solución ante la autoridad minera. Imagino que se les debe haber pasado por alto en el sistema AMBA".

Por su parte, fuentes de la Secretaría de Minería indicaron que están trabajando sobre el tema con el objetivo de que hoy esté solucionado y el sector logístico no tenga inconvenientes para seguir trabajando en esta "nueva normalidad" que ha provocado la pandemia. Desde esa cartera se indicó que están actuando en un "trabajo conjunto" con los gobiernos provinciales para que la actividad minera se pueda realizar en toda la Argentina, pero siempre buscando priorizar el tema sanitario, para luego mitigar los efectos sobre la economía.

En Nación

El Gobierno amplió ayer de 24 a 30 las actividades y servicios esenciales cuyos trabajadores están exceptuados de cumplir el aislamiento social que rige, en una nueva prórroga, desde el 1 al 17 de julio, y quedaron comprendidas entre ellas los bancos y la obra pública.

Piden agilidad

Desde la Cámara Minera de San Juan pidieron ayer la instrumentación de un mecanismo mas ágil para el transporte en la cuarentena. El vicepresidente de la entidad, Raúl Cabanay, advirtió que hay una "olla a presión tremenda que en algún momento va a explotar", en alusión a los dobles controles y cuestiones repetitivas que sufren los camioneros en distintas provincias. "Los paran en una provincia cuatro o cinco horas, llegan a otra provincia y pasa lo mismo. Y muchas veces les hacen doble hisopado", indicó el empresario, quien pidió "coordinar esos aspectos". Cabanay comentó que algunos transportistas no quieren llevar más cal de San Juan a Buenos Aires para potabilizar el agua porque están agotados porque están demorando el doble de tiempo para realizar los viajes. "Es una cuestión insostenible", opinó el empresario.