Nunca pasó por su mente practicar la docencia ni convertirse en el "hada madrina" de varios estudiantes. Pero la pandemia le dio la oportunidad de hacerlo y de superar sus expectativas. Es María Florencia Parada, estudiante universitaria que por ahora se dedica a ayudar a alumnos primarios y secundarios a realizar las guías escolares y a superar las dudas sobre matemáticas. Dijo que hay madres que le pidieron por favor que ayude a sus hijos. Agregó que gracias a este trabajo no sólo logró cumplir con su objetivo original de generar sus propios recursos para seguir estudiando para Contador Público, sino que también se siente orgullosa de poner sus conocimientos a disposición de los demás.



María Florencia dijo que en un primer momento su nuevo trabajo estuvo enfocado sólo en ayudar a alumnos primarios y secundarios a completar las guías de estudio que les mandaban sus maestras o profesores. Pero que, con el correr del tiempo y ante la desesperación de algunos padres, también se dedicó a darles clases de apoyo a los chicos. "Hay madres que me pidieron por favor que ayude a sus hijos con la escuela. Es que con el tema de las clases virtuales se les complicó mucho el aprendizaje de los contenidos, especialmente los de matemáticas. Si esta materia ya les resulta difícil a los chicos en condiciones normales de clases, no es difícil de imaginar cómo se les complicó al no tener a la maestra o profesor explicándoles los temas y a disposición para responder las consultas", sostuvo la joven.



A través de las redes sociales, María Florencia fue captando clientes. En poco tiempo su trabajo ganó popularidad y creció la demanda. Aún ahora, con la presencialidad de forma parcial, la gente la sigue contratando y tuvo que organizarse para no descuidar el cursado de la carrera. Dijo que la mañana la dedica a completar guías o dar apoyo escolar a los estudiantes, mientras que por la tarde hace su propia tarea académica y estudia para las evaluaciones.