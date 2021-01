Frente a las nuevas disposiciones del Gobierno nacional en un intento por frenar la ola de contagios del Covid-19, los intendentes de los municipios turísticos de zonas alejadas, es decir Jáchal, Calingasta, Iglesia y Valle Fértil, se mostraron optimistas en cuanto a que no creen que se vayan a afectar las actividades que se vienen desarrollando en sus departamentos y aclararon que van a seguir las disposiciones que tome el Gobierno sanjuanino. Mientras tanto, el vicegobernador Roberto Gattoni, a cargo del Ejecutivo local, dijo ayer que luego de tomar contacto con el gobernador Sergio Uñac, quien está previsto que retome sus tareas el lunes, la intención es "mantener un equilibrio entre lo económico y lo sanitario, es decir cuidar la salud sin descuidar la economía de la provincia".

En medio de una temporada que viene mostrando un alto índice de ocupación en los departamentos turísticos de la provincia, con niveles del ciento por ciento de reservas en enero por ejemplo en Calingasta y Jáchal, ningún jefe comunal quiere que la implementación de medidas restrictivas pueda afectarlos. La única preocupación, por ejemplo, como la dieron a conocer los jefes comunales Omar Ortiz (Valle Fértil) y Miguel Vega (Jáchal), es que si se llega a adelantar el horarios de cierre de bares y restaurantes, pueda atentar contra el funcionamiento de la actividad gastronómica.

Todo este panorama se da cuando se conoció el decreto nacional que impone restricciones a la circulación, pero que deja en manos de las jurisdicciones decidir qué medidas se van a aplicar. En el caso de San Juan hay una situación particular porque el Ejecutivo local está en manos del vicegobernador Gattoni, porque el gobernador Uñac se contagió de coronavirus y recién retomará sus tareas el lunes. En medio de este panorama, el Vicegobernador confirmó que durante todo el fin de semana no habrá ningún cambio y que todo continuará como viene hasta ahora. Y que, de haber modificaciones, se tomarán el lunes en reunión de gabinete del mandatario provincial con sus colaboradores. Mientras tanto, el mensaje que quiere transmitir el Gobierno sanjuanino es que se quieren mantener una paridad entre las medidas sanitarias para evitar en lo posible que crezcan los contagios, pero preservando la actividad económica.

Mediante un comunicado oficial, Gattoni afirmó que en la provincia continuarán los protocolos vigentes mientras se analiza el decreto nacional, "estudiaremos los detalles del DNU en base a los indicadores de riesgo epidemiológico de la provincia de San Juan", señaló tras dialogar con el mandatario provincial. Y agregó que "el Gobernador está analizando la situación para adoptar las mejores medidas, como siempre lo ha hecho pensando en todos los sanjuaninos". Más adelante sostuvo que "la pandemia no está superada y tenemos que seguir cuidándonos, debemos respetar la distancia social, la higiene y el uso del cubrebocas de manera obligatoria".

En este panorama, y por lo que se conoce hasta ahora, en el Gobierno provincial no hay ánimo de aplicar medidas que puedan afectar, por ejemplo, el sector gastronómico que es, junto al turístico, uno de los que más ha sufrido los efectos de la pandemia. Y como el decreto nacional delega en las gobiernos provinciales la toma de decisiones, el espíritu de las medidas que se puedan llegar a tomar va por ese lado.

Los cuatro jefes comunales, Vega (Jáchal), Ortiz (Valle Fértil), Jorge Espejo (Iglesia) y Jorge Castañeda (Calingasta) dijeron que confían en que no se verán afectadas las actividades turísticas (ver aparte).

Como muchos sanjuaninos han optado por quedarse en la provincia en lugar de cruzar las fronteras locales, hay buen nivel de reservas en esos lugares.





>> Las voces de las comunas

OMAR ORTIZ - Valle Fértil

"Creemos que las medidas que se puedan llegar a adoptar no nos van a afectar. Acá los turistas no andan hasta muy tarde de modo que si hay algún cambio de horario no tendría mayores efectos. Estamos teniendo muy buen nivel de reservas y la temporada funciona bien. Esperamos que siga así".

JORGE CASTAÑEDA - Calingasta

"Ya estamos hablando con los operadores turísticos en el departamento para que se sigan respetando los protocolos preventivos porque no queremos que crezcan los contagios. Sobre los horarios, acá vienen muchas familias pero no salen a comer hasta tarde, no deberían haber problemas".

JORGE ESPEJO - Iglesia

"Estamos teniendo muchos turistas en el departamento y estamos notando que se juntan mucho en las casas de comida. Estamos pensando en poner monitores municipales para controlar, para evitar mayor problemas. Estamos teniendo una muy buena temporada y queremos que siga así".

MIGUEL VEGA - Jáchal

"Estamos supeditados a la decisión que tome el Gobernador porque, además, durante toda esta pandemia todo se ha venido haciendo en conjunto con los diecinueve intendentes. Ahora, el sector gastronómico podría ser uno de los más afectados y son ellos los que tienen la mayor cantidad de dudas".