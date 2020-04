Aerolíneas Argentinas se está preparando para reiniciar los vuelos de cabotaje tras la suspensión en todo el país que vino con la cuarentena, y en su página web ya ofrece pasajes para operar al menos un vuelo diario desde San Juan a Buenos Aires, a partir del 16 de mayo próximo. No obstante, desde la oficina de prensa de la compañía informaron que no se puede asegurar si el vuelo se realizará efectivamente. Eso ocurrirá solamente si lo autoriza el Gobierno nacional y el provincial, de acuerdo al desenvolvimiento que vaya teniendo el escenario de la pandemia. Agregaron que en el caso de que algún ciudadano compre el boleto -ya se puede hacer para esa fecha en la pagina oficial de la compañía- y luego el vuelo se llegue a cancelar, tiene la opción de cambiarlo sin ningún costo hasta el 30 de noviembre. Incluso si se quiere pasar para el año que viene, se cobraría una diferencia de costo de tarifa si la hubiese. De todos modos, esa advertencia no se informa en la pagina web.

Fuentes locales informaron que está previsto un vuelo a San Juan y cuatro a Mendoza, para esa fecha. Sin embargo, se van produciendo cambios sobre la marcha, porque el lunes pasado la posibilidad de compra era a partir del 1 de mayo y ahora se corrió al 16.

CAME Pagos

Debuta una herramienta digital para los comercios

El Ministerio de la Producción y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), por medio de la Federación Económica de San Juan, ponen a disposición de los pequeños y medianos comerciantes "CAME Pagos". Esta herramienta digital permite el pago por código QR, posnet, o vía transferencia, agilizando de esta manera el desarrollo del comercio electrónico en la cuarentena administrada. Los interesados podrán solicitar información en la Agencia Calidad San Juan llamando al teléfono 0264 427 4391 o al mail info

Exceptuados de cuarentena

Viñateros continúan poda y labranza con normalidad

La Federación de Viñateros informa que finalizada la cosecha de uvas comienza la nueva etapa de labranza y poda, y que en esta etapa se seguirá trabajando con normalidad junto a los obreros, en al cuarentena. La actividad esta amparada por el decreto nacional 297/2020 que exceptúa del cumplimiento del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular a personas afectadas a la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca, y a las industrias de alimentación y todas sus cadenas asociadas.