Daños. En los ingresos de la escuela la humedad rompió las paredes exteriores y las escaleras. Esto se repite en varios rincones de la escuela.

Ayer salió a luz un petitorio que hicieron los docentes de la escuela Normal Fray Justo Santa María de Oro, de Jáchal, a través del cual buscan que el edificio histórico del establecimiento sea reparado, porque se está cayendo a pedazos. Ante este reclamo, DIARIO DE CUYO habló con autoridades del Ministerio de Educación y el de Obras y Servicios Públicos. Desde ambas carteras comentaron que ya hay proyecto para la restauración del edificio, pero que está demorado por las autorizaciones que hay que pedir para hacer los trabajos debido a que es Monumento Histórico Nacional. "No se trata de una simple remodelación de una escuela. En estos casos hay que pedir la no objeción para que nos autoricen a hacer las obras", dijo Oscar Montero, de Infraestructura Escolar.

El funcionario dijo que ellos y Educación trabajan en este plan de restauración, que prevé desde la reparación de los techos hasta el cambio de las instalaciones eléctricas del edificio histórico, desde hace mucho tiempo. "Estabamos coordinando algunas de las propuestas de intervención con Patrimonio de la provincia, pero ahora nos demoraremos más porque tenemos que coordinar con Nación. A ellos debemos pedirle la no objeción a las intervenciones", dijo en relación a que el edificio fue nombrado Monumento Histórico Nacional, en noviembre pasado en el Congreso.

En el interior. El techo de los pasillos y aulas está deteriorado. Hay sectores en los que se desprende.

A la vez, dijo que tienen un proyecto avanzado, pero que la intervención es lenta por las autorizaciones. Si bien no tienen costos, ni plazos de ejecución, porque eso recién se sabrá cuando tenga el OK para empezar, dijo que quieren licitar la obra e iniciarla durante el 2020. "El proyecto consiste en la puesta en valor del edificio histórico. Debemos conservar los materiales originales. Para eso se hizo un cateo, que se trata de un estudio que permite ver la composición de los materiales con los que fue hecha originalmente la construcción. Debemos respetar eso, porque la idea es que no se noten las intervenciones de esta época", agregó y comentó que para este trabajo no se puede contratar a cualquier empresa constructora, sino que hay que buscar alguna que esté especializada en restauraciones.

Muchos problemas. Las ventanas y las instalaciones están rotas. Hay cables colgando en varios sectores.

El petitorio

El petitorio salió a la luz ayer y busca juntar firmas de los vecinos de Jáchal para pedir que se acelere la restauración del edificio. Hay alumnos que debieron cambiar de aula por los daños del techo y el riesgo que eso implica.



En Capital

En la escuela Normal Sarmiento sucedió algo similar. Este año tuvieron que sacar a alumnos de varias aulas y trasladarlos a otros espacios, mientras que Patrimonio provincial y Nacional trabajaron en la reparación.



Los daños

Según el petitorio la escuela tiene el piso con roturas, sanitarios en condiciones insalubres, peligro de derrumbe de los pozos negros, filtraciones de agua en los techos y daños en la pintura del edificio.