Luego de recibir la resolución que lo designó al frente del PAMI local, Marzio Meglioli habló con DIARIO DE CUYO sobre la anterior gestión local y nacional, la situación actual de la atención a los jubilados y las cosas por mejorar.

- ¿Cómo está trabajando PAMI con respecto a las medidas preventivas por la pandemia?

- Nos sujetamos a las normativas que ha impuesto la Nación y Salud Pública en la provincia. Hoy se estableció que todo caso sospechoso se muestrea, pero si da positivo tiene que concurrir, con un protocolo, al Hospital Rawson. En cuanto a la atención por una enfermedad, es de acuerdo a la patología que sea. Se han reforzado los canales de comunicación tradicionales para los turnos, como el teléfono 138 y el 0-800 de PAMI.

- ¿Cómo se están diagramando las cirugías?

- Están funcionando, si son urgencias se operan. Las cirugías programadas dependen de la patología. Hay protocolos en esto para todo, no depende del prestador. Una cirugía oncológica se puedo estirar un poco, pero no mucho porque son operaciones que tienen un tiempo y una evolución que, si no se hace, la evolución es mala. No hemos tenido inconvenientes en ese sentido.

- ¿Cómo se encuentra la atención de la clínica Santa Clara?

- En los últimos años ha mejorado muchísimo. Se ha modificado internamente, hay guardia, terapia intensiva y unidad coronaria nueva, con una capacidad operativa más grande. Ediliciamente cambió mucho, ha habido una renovación de consultorios y hay 120 camas. No dependen 100 por ciento del PAMI, ya que atienden a todas las obras sociales. Hay que mejorar el atraso de turnos en especialidades como cardiología, neurología, garganta, nariz y oído. Es muy difícil conseguir neurólogo, eso es en todo el país. No es que PAMI no tenga reumatología, no hay reumatólogos. Estamos con esa demanda contenida. Lo que es estudios, tomografías, diálisis, resonancias, cámara gamma, están funcionando bien.

- ¿Y en cuanto a la atención de los hospitales de Salud Pública?

- Tenemos la misma situación, pero lo venimos solucionando de forma artesanal, hablando con gente que conocemos.

- ¿PAMI arrastró deudas de la gestión macrista?

- Hay retrasos con proveedores, por lo que parte del inicio de mi gestión va a ser poder cancelar todas las deudas que han quedado pendientes de la gestión anterior. Hubo una mala gestión financiera de PAMI Nación en el Gobierno anterior. Hoy tengo deudas con algunos proveedores de hasta dos años de atraso. Eso complica la normal provisión de elementos licitados, pañales, sondas y algunas prótesis.

- ¿Cuál es su balance, tanto de la gestión nacional como local?

- Hay que dividir. Lo que fue la Dirección y Subdirección se trató de una administración que llevó una inercia de lo que se venía haciendo. No tuvieron malos manejos, pero quizás faltó un poco de gestión a nivel nacional. Pero a la parte contable le faltó muchísima gestión porque hoy está complicada la situación. PAMI local tiene muchas deudas y a nivel nacional no se mandaron los fondos. Entonces, acá nos sometieron a una situación económica complicada. Hubo un sometimiento de PAMI Nación, que no mandó fondos.

- ¿Cuántos proveedores están en esa situación?

- No tengo el número exacto. Es la primera decisión que tuve: pedirle a la parte contable que me elabore un resumen de estas deudas para poder solicitar los fondos. Todavía no lo tengo, pero son números importantes.

- ¿De cuánto es la deuda?

- No tengo aún el balance, pero más de 5 millones de pesos seguro. Valores que deberán ser actualizados.

- ¿Las deudas son con las prestaciones médicas?

- No. Funcionan todas.

- ¿El compromiso de la gestión nacional y la suya es ir regularizando esta situación?

- El compromiso de PAMI nivel central fue pagar todas las deudas. Por supuesto que habrá una revisión. Mi objetivo es regularizar las deudas, volver a establecer confianza con los prestadores, a quienes tenemos que controlarlos, auditarlos y tratar de hacer más eficiente la atención.

- ¿Qué otro punto cree que hay que mejorar?

- Falta reforzar lo que son las especialidades y las internaciones, el segundo nivel de atención.

- Con respecto a lo que le pagan a Santa Clara...

- Estamos al día con Santa Clara y Salud Pública.

- ¿Qué montos se pagan?

- Unos 15 millones de pesos mensuales a Salud Pública y 35 millones a Santa Clara.

- En algún momento se barajó buscar otra clínica. ¿En qué quedó esa idea?

- Hoy por hoy no existe en San Juan una institución que pueda brindar todas las prestaciones como las de Santa Clara. La idea es reforzar lo que tenemos.

- ¿Cómo es eso?

- Mejorando los valores y auditando, corrigiendo errores que se puedan ir viendo. Turnos alejados, por ejemplo. Los servicios se dan todos.