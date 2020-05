Los dos tienen una larga trayectoria, cada uno en su rubro. Dino Minnozzi lidera la poderosa Federación Económica de San Juan, una entidad que nació en 1914 como liga de Defensa Comercial y que nuclea a un importante sector de las cámaras empresarias locales. El otro, Hermes Rodríguez, encabeza la Cámara de Comercio, que surgió en 1943 como Unión de Comerciantes, y que reúne a un nutrido grupo de comerciantes de la provincia. Pero ahora, en medio de las restricciones sociales y económicas que impone la lucha durante la pandemia, los encuentra enfrentados. Ambos se cuidan de decirlo en público pero, en épocas en las que comerciantes y empresarios deberían tirar todos para el mismo lado y pelear, por ejemplo, las mejores condiciones para salir de la crisis y volver a trabajar para levantar las persianas de los negocios, los encuentra cada uno empujando para su lado situación que, a su vez, ha generado que en la práctica hayan surgido una serie de entidades que, aunque tienen intereses comunes, decidieron armar estructuras aparte.

Los roces entre ambos dirigentes surgieron, según cuentan fuentes del sector, porque la Federación Económica, que tiene cuatro ramas, industria, comercio, servicio y producción, cada una con su respectivo vicepresidente, debe ir rotando la presidencia por cada uno de esos sectores y cuando llegó el turno de comercio, en la persona de su representante, precisamente Rodríguez, Minnozzi optó por encabezar él el puesto. Entonces Rodríguez se retiró de la entidad.

Y a Rodríguez algunos sectores le atribuyen que, desde la entidad que lidera, la Cámara de Comercio, quiso catapultarse a la política, con un intento por apuntarle a la Intendencia de la Capital, incluso con pintadas en la calle, y después hasta trató de presidir el Club San Martín, aprovechando su alto perfil en la sociedad. Ambos amagues no prosperaron, pero dejaron heridas en algunas dirigentes en el sector comercial, que dicen que no los representa y que incluso no los consultan cuando hay que tomar decisiones importantes, como negociar los horarios del comercio o condiciones de trabajo en las audiencias en la Subsecretaría de Trabajo.

Lo cierto es que, como resultado de esas actitudes, en el caso de la Capital, aparte de la Cámara de Comercio, una entidad de segundo grado, equivalente a una federación, han surgido en el último tiempo el Centro Comercial de San Juan, que lidera Darío Minnozzi, cuyos integrantes dicen que no se sienten representados por Rodríguez. La entidad incluso cuenta con personería jurídica y tiene unos 200 adherentes.

Además, al calor del malestar de los comerciantes, que estuvieron casi 50 días con los negocios cerrados, ha surgido un nuevo grupo en Capital, denominado Comerciantes Unidos, que tiene al propietario de una farmacia de un paseo comercial, Marcelo Quiroga, al frente. Este grupo, de unos 300 comerciantes, no quiere saber nada con Rodríguez, porque dicen que no los representa. "No nos gustan los dirigentes que se adueñan de los cargos", dijo una fuente del sector. El grupo, que viene de protagonizar una protesta cerca del Centro Cívico, en la que hasta intervino la Policía porque estaban violando la cuarentena, cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio del Interior, que está encabezada por un polémico dirigente: Marcelo Vargas. El comerciante rawsino fue detenido en esa manifestación y en Flagrancia logró la suspensión del juicio a prueba, a cambio del pago de una reparación simbólica de 5.000 pesos para los merenderos y a realizar trabajos comunitarios en la Municipalidad de Rawson durante tres meses.

Comerciantes Unidos no tiene personería jurídica, como tampoco la tiene la Cámara de Comercio del Interior, aunque están en esa gestión. A la Cámara, según Vargas, le responden el Centro Comercial de Rawson, la Cámara de Comercio de Jáchal, la Cámara de Cerrajeros, la Cámara de Comercio y Agro de Pocito, la Cámara Empresaria de Calingasta y las cámaras de Chimbas, Santa Lucía, Sarmiento, Albardón y de Rivadavia.

Este sector aspira a trabajar también en el ámbito de la Federación Económica, pero le exigen a Minnozzi que cada vez que se vaya a tomar una decisión para el sector comercial o a realizar gestiones que les incumban, que lo haga junto a representante del ámbito. "Queremos unificar el discurso", dicen a modo de justificación. Por supuesto que este sector tampoco quiere saber nada con Rodríguez.





> LAS DOS VOCES

DINO MINNOZZI - Federación Económica

"Las puertas de la federación están abiertas para el sector comercial y los vamos a ayudar a gestionar la personería jurídica, si les hace falta. Vamos a ayudar al sector que lo solicite y hay que entender que, con madurez, podemos trabajar todos juntos".

HERMES RODRÍGUEZ - Cámara de Comercio