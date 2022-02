Joaquín tiene 16 años. Por discriminación e intolerancia sólo pudo cursar hasta tercer grado en una escuela "común". Desde entonces se educa en su casa y sin poder integrarse ni socializar con chicos de su edad. El fundamento: padece Trastorno del Espectro Autista (TEA) como muchos otros niños y adolescentes que enfrentan varios inconvenientes por esta enfermedad. Es por este motivo que ayer sus padres, convocados por la Asociación Civil Autismo San Juan, participaron de una marcha hacia la Legislatura para pedir que San Juan adhiera a la Ley Nro 27.043 que declara de Interés Nacional el Abordaje Integral e Interdisciplinario de las Personas que presentan TEA. La última modificación de esta legislación fue aprobada, promulgada y publicada el 20 de noviembre de 2019. El vicegobernador Roberto Gattoni, en contacto con este diario, se comprometió a revisar el tema.



Por un año y medio, Gema Costa deambuló por el consultorio de diferentes especialistas para corroborar si Mateo, su hijo de 4 años, es autista. Aún no lo consigue. La mujer contó que consultó al médico porque Mateo tenía un año y medio y no hablaba. Y los especialistas de acá le diagnosticaron desde hipoacusia hasta mañosería o trastorno psicológico por la pandemia. En Córdoba lo vio un médico que dijo que podía ser autismo. Primero le indicó sesiones por 6 a 8 meses con una fonoaudióloga especialista en neurodesarrollo y estimulación para ver cómo respondía. Y en la provincia escasean. "Hizo terapia con una por tres meses el año pasado, pero como no lograron vincularse y él lloraba cada vez que iba, tuvimos que suspenderla. Y desde noviembre estuvimos en lista de espera para iniciar tratamiento con otra especialista. Recién comenzó esta semana así que aún debemos esperar medio año más para ver si tiene autismo o no", sostuvo.



Aun sin tener un diagnóstico certero, Gema decidió participar ayer en la marcha sobre todo para conectarse con otros papás de chicos con TEA para sentirse contenida y obtener más información sobre la enfermedad y las principales problemáticas que enfrentan los pacientes. "El mayor problema es la escasez de especialistas en la provincia tanto para diagnosticar la enfermedad como para tratarla. Cuesta conseguir profesionales preparados para esto. También hay problemas con las obras sociales. Muchas cubren sólo parte de la atención y de la medicación", sostuvo Érica Godoy, presidente de la Asociación Civil Autismo San Juan, y mamá de dos varones, uno con TEA y el otro con déficit de atención.



A las 9 los padres se reunieron en la Plaza Laprida desde donde partieron hacia la Legislatura para presentar las miles de firmas que reunieron pidiendo la adhesión de la Provincia a la ley nacional.



Por su parte, el Vicegobernador dijo que desconocía sobre esta marcha. De todos modos agregó que el autismo "es un tema muy sensible y vamos a considerar los requerimientos de los padres para tratar de darles una respuesta positiva".

Las peticiones

Los padres de los chicos con TEA que participaron ayer en la marcha hacia la Legislatura provincial piden que en la provincia se pueda acceder a un diagnóstico precoz y gratuito, con derivación a especialistas en tiempo y forma; apoyo terapéutico sin limitaciones; vacantes en todos los niveles educativos tanto es escuelas comunes como especiales; equipos interdisciplinarios de apoyo en las instituciones educativas; capacitación a docentes; y aceptación en los centros recreativos y deportivos.