Ayer, el ingreso del edificio de la Obra Social Provincia, en Capital, se convirtió en un escenario de actividades deportivas y artísticas que tuvo como protagonistas a los afiliados que forman parte del Programa del Adulto Mayor de esta obra social. Se reunieron para realizar una muestra de las actividades que realizaron durante todo el 2019 y para cerrar el año con pura adrenalina. Hicieron zumba, ejercicios de motricidad y hasta obras de teatro que divirtieron a todos los presentes.



Este evento contó con la presencia del nuevo interventor de OSP, Daniel Gimeno, quien se dirigió a los adultos mayores para decirles "estoy seguro que cuando uno está bien del bocho y del corazón eso se traduce en salud. No me cabe dudas que vamos a seguir con esto porque es salud y apuesta a la felicidad de todos. Los felicito por las ganas que tienen, no tiene edad cuidarse y me comprometo a ir a verlos cuando asistan al programa".