Distinción. Carlos Mercado, el quinto desde la izquierda, posa en el salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, donde el pasado 3 de octubre fue reconocido con la distinción "Gobernador Enrique Tomás Cresto", al considerarlo "Líder para el Desarrollo".





Reconoció que fue una sorpresa completa cuando recibió la nota que provenía del Senado de la Nación. Y creció más cuando leyó su contenido. Carlos Mercado, director de la escuela agrotécnica "Ejército Argentino", de San Agustín de Valle Fértil, fue reconocido con la distinción "Gobernador Enrique Tomás Cresto" que anualmente entrega la Cámara Alta del Congreso junto a la Federación Argentina de Municipios; la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales; el Sistema de Integración Municipal América Área Sur y el Club Shalom, anualmente -desde hace 18 años- a personas de América latina, destacándolos como "Líder para el Desarrollo".

"Si me preguntan cuán sorprendido estoy hoy, del uno al diez, respondo con un once".

Mercado, quien lleva trabajando 33 años en la institución, está al frente de un equipo que hizo que en 10 años creciera la matrícula de 120 a 400 alumnos.



Por eso, antes que nada Mercado afirmó que este crecimiento de la institución se basó en "el trabajo en el equipo directivo, que conformamos junto con el profesor Riveros, regente, y el profesor Acosta, coordinador. En la escuela hemos logrado concretar un equipo de trabajo muy grande. Es un grupo de técnicos muy numeroso que logramos hacer muchas cosas. Hemos armado todos los sectores de producción, equipando y refuncionalizándolos. Hoy se pueden desarrollar las diferentes prácticas pedagógicas de los chicos, que es el objetivo principal", destacó para agregar que el personal que dirige es de 150 integrantes.



El profesor de Educación técnica de 52 años admitió que cuando leyó al nota "al principio mucho no lo creía. Me contacté y ahí sí supe que tenía que ir", agregó risueñamente. Así fue que, acompañado por parte de la familia, llegó al Salón de los Pasos Perdidos el pasado 3 de octubre, donde recibió al distinción que destaca su "trayectoria y el enfoque innovador de sus acciones como aportes del bienestar de nuestras comunidades", según reza la nota.



"Mi hija y mi yerno decían que tenía cara de asustado, pero me encontré con un egresado de la escuela que hoy ocupa un cargo importante en un diario de La Rioja. Esa fue otra sorpresa y nos pusimos a charlar", deslizó el directivo.

"Es complejo el trabajo diario y es imposible que todo dependa de una sola persona". CARLOS MERCADO - Director Escuela Ejército Argentino



Aunque nació en Angualasto, Iglesia, a los 10 años se mudó con su familia a San Agustín, por lo que se siente un vallisto más. Y respecto al crecimiento de alumnos en la escuela, contó dos motivos: "Por un lado, que considero general, está la decisión de la familia a llevar a los chicos a la escuela técnica. Y por otro, la particular, nosotros trabajamos mucho en la conducta de los chicos. Como tenemos doble turno, los tratamos de contener y creo que se logró obtener una imagen de la escuela en la comunidad que hace que nos elijan. Y eso nos enorgullece por supuesto".



Mercado, quien permanece 10 horas diarias en la escuela, reiteró que no termina de darse cuenta que haya sido el protagonista de la distinción.