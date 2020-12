El furor por alquilar casas con pileta para pasar las vacaciones despertó una polémica que recalentó el verano sanjuanino: los hoteleros y prestadores más chicos de cabañas y posadas salieron a cuestionar a quienes realizan alquiler temporal -que han irrumpido en plataformas de redes sociales y en inmobiliarias-, los acusan de establecer una competencia desleal porque no pagan impuestos ni cumplen exigencias; y piden que las autoridades salgan a controlarlos para evitar por un lado que se sigan desmoronando los que están en regla y también para que la provincia cuide su estatus turístico y sanitario. Favio Nievas, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica San Juan, dijo que ""la informalidad genera competencia desleal", y que la situación ""es injusta" y los complica. Agregó que los prestadores turísticos legales pagan seguros, habilitaciones municipales y de bomberos, aportes gremiales e impuestos provinciales y nacionales. Además, con la pandemia debieron capacitarse para obtener el sello de "Establecimiento seguro" que garantiza que aplican los protocolos de salud e higiene. ""Todo esto es gasto, tuvimos que hacer las plataformas para ese sello, participar el tiempo que duró la capacitación y rendir, porque además nos sentimos responsables de cuidar al pasajero y mantener el turismo y el estatus sanitario. En todo este alquiler temporal que ha surgido ahora hay un gran descontrol y estamos compitiendo con alguien que no cumple ninguno de esos requisitos que sí nos exigen a nosotros", se quejó. Nievas demandó mayor control a las autoridades y pidió que se cumpla el convenio que firmó hace años el gobierno comprometiéndose a combatir la informalidad. El fenómeno del alquiler de casas y quintas irrumpió fuerte en el último mes y medio, ya que por la pandemia los sanjuaninos pasarán el verano en la provincia. Muchos propietarios han resignado sus casas de fin de semana para ganar dinero, incluso elevando bastante los precios. Un informe de este diario reveló que en las inmobiliarias la demanda superó la oferta, y para enero ya casi no queda lugar. Desde las inmobiliarias defienden el negocio que se realiza a través de ellas (ver aparte). Daniel Paroli, presidente de la Cámara de Turismo de San Juan, dijo que esto daña al que tiene cabañas, un hotel de campo, una posada y a los alojamientos rurales, ""es decir, al 90% del alojamiento turístico que es requerido en este momento". También hizo hincapié en que mientras los prestadores turísticos inscriptos debieron capacitarse para lograr el sello de seguridad por la pandemia, ""indudablemente todos los que salieron a alquilar sus casas no están capacitados". Añadió que además de ser competencia desleal generan un perjuicio al Estado porque representan una actividad comercial sin tributación. ""Cualquier propietario tiene el derecho de alquilar su casa con pileta, siempre que se encuadre en las normas. Si no, produce daños a quienes están inscriptos", opinó. Paroli acusó también a estos alquileres informales de elevar las tarifas y de provocar la polémica que desató hace unas semanas un piloto de automovilismo mendocino que dijo que alquilar en San Juan es más caro que en Miami. Desde las cámaras de turismo departamentales también se escucharon quejas. Ramón Ossa, presidente de la Cámara de Empresarios de Calingasta, dijo que ese departamento viene peleando hace años con propietarios que no están registrados e igual alquilan sus casas a turistas y este año el problema se profundizó. ""Todo el sector hotelero tuvo que entrar a Capacitur, hemos tenido que estudiar, se nos obligó a cumplir con todos los protocolos para la aceptación de pasajeros, y ellos no pagan impuestos, no han rendido protocolos y alquilan en negro", lamentó.





Desde el lunes ya se podrá ir a la Difunta Correa

Finalmente, y tras la aprobación del protocolo sanitario por parte del Comité Covid, desde el próximo lunes 21 se podrá visitar el oratorio de la Difunta Correa, en Caucete. Según informaron ayer desde el ministerio de Turismo, estará abierto al público de 12 a 0, pero a las 22 se permitirá el último ingreso del día. Además, para evitar aglomeraciones, sólo se habilita el 40% de la capacidad, por que habrá un cupo diario de 100 personas. A tales fines es que habrá que gestionar online el permiso obligatorio en capacitur.sanjuan.tur.ar. Por otro lado, también se debe gestionar el permiso vehicular en https://plataforma.sanjuan.tur.ar/permisos-turismo-interno. Y las empresas de transporte deben sacar su propio Permiso para Contingentes.

Qué dicen las inmobiliarias

Los referentes inmobiliarios salieron en defensa de los alquileres temporales que se realizan a través de esas entidades. Mauricio Turell, desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria, dijo que se hacen contratos por días, cubriendo al propietario de daños que puedan ocurrir en el inmueble, como en el caso de que los inquilinos no cumplan el protocolo en cuanto a la cantidad de personas permitidas. También dijo que cuando se alquila por medio de una inmobiliaria se controla el tema de las desinfecciones por el Covid. Pablo Domínguez, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, también dijo que ese tipo de alquiler está regulado, por medio de contratos. Agregó que no es nuevo, ""ya que siempre existió para veranear", aunque reconoció que en San Juan tuvo un crecimiento fuerte a partir de este verano a raíz de la pandemia.

Alquiler para pagar deudas

La propietaria de una casa quinta con pileta en San Martín dijo que este año se decidió a alquilar la vivienda familiar de fin de semana para saldar deudas originadas tras la muerte de su padre, el dueño original. Lucia M. (pidió reservar su identidad) admitió no estar inscripta como prestadora turística, pero promociona su inmueble a través de Facebook y desde hace un mes viene alquilando por día, por fines de semanas o periodos cortos de tiempo principalmente a grupos de amigos. Asegura que cumple con los protocolos frente al Covid, por eso su casa de 4 habitaciones en la que pueden dormir 10, sólo la alquila a 6 personas, por $6.000 y $7.000 diarios. Solicita a los inquilinos que lleven sus sábanas y toallas y que cuando se desocupa, al día siguiente lo usa para sanitizar. Agregó que lleva un registro de los visitantes, no emite factura y pide una seña del 30% para reservar.