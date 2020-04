En una reunión virtual que duró poco más de una hora, el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta junto a representantes de las cámaras de colegios privados, comenzaron a definir las medidas a adoptar como el congelamiento de aranceles y la suspensión de la facturación de servicios accesorios interrumpidos por la pandemia del Covid-19. Siguiendo ese lineamiento, en San Juan recién hoy se definirán los pasos a seguir pero es casi un hecho que se amoldarán a las medidas nacionales, según manifestó ayer la directora de Educación Privada a nivel local, Alicia Bernardini.

Recién hoy estarán definidas las recomendaciones oficiales para que las provincias puedan avanzar en soluciones. El ministro conversó con los titulares de las tres cámaras con alcance nacional: Coordiep, Consudec y Caiep. El objetivo de la videoconferencia fue plantear alternativas de alivio para las familias en medio de la cuarentena con las clases suspendidas. Del lado de las cámaras, se planteó que el dictado de clases continúa a distancia, a través de plataformas digitales, y que sostener la liquidación de las cuotas es necesario para pagar los salarios al personal docente y no docente.

El ministro expresó: "En la reunión primó una mirada común y colectiva de solidaridad que nos compromete como sociedad a garantizar el derecho a la educación. Pero también es importante comprender la necesidad de mantener las fuentes de trabajo y el pago de los salarios del personal docente y no docente".



¿Y las vacaciones?



Con respecto al receso invernal todavía no hay nada definido: "No se sabe qué pasará con las vacaciones de invierno, todavía es muy prematuro. La decisión del presidente es cuidar la salud y no tenemos certeza de cuándo van a volver las clases", sostuvo Trotta.