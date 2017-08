Para la foto. Todos los que estuvieron en el cumpleaños posaron con Ian. Claudia Contreras, la trabajadora social del dispensario fue una de las que más disfrutó del festejo.



Ian cumplió 1 año y lo festejó a lo grande junto a su familia y parte de su comunidad. Y la convocatoria de la celebración fue tan grande que emocionó a sus papás. El nene, que es el menor de 3 hermanos sufre el síndrome de Apert, una extraña enfermedad genética que le causó malformaciones en su cuerpito y ceguera. El festejo fue en el Mogote, en Chimbas y de la fiesta participó hasta el personal del centro de salud donde el chiquito se atiende permanentemente.



Ian nació con el síndrome. ‘Fue una noticia muy dura‘, dijo Brenda Barzola, la mamá del niño y contó que al principio les costó enfrentar esta enfermedad, pero con el paso del tiempo y gracias a la ayuda que recibieron de toda la comunidad lograron salir adelante. ‘Hoy crío a mi hijo de la misma manera que lo hice con mis hijas‘, dijo la mamá del nene que no camina y que tiene el tamaño de un bebé de 7 u 8 meses.

Según la mamá de Ian, el nene vive como si fuera un bebé pequeño.

Ian es el tercer hijo de Brenda. Ella vive junto a su marido, que hace changas, y sus tres chicos. No trabaja porque el nene necesita de muchos cuidados, sin embargo aseguró que hace hasta lo imposible para que no les falte nada. Ayer, la casa en la que vive esta familia se vistió de fiesta. Globos en todos los rincones, guirnaldas de muchos colores y hasta un enorme castillo inflable para que los chicos jugaran hicieron que el patio de la vivienda pareciera un salón de juegos. De hecho, hubo momentos, en los que no cabía más nadie en el patio. Es que a pesar de que su familia es muy humilde recibieron a muchas personas con mucho amor y alegría. El feliz cumpleaños se cantó con fuerza y todos abrazaron a la familia del nene y por supuesto a Ian.



’No podemos creer que ya tenga un año. Es una alegría muy grande. Ian es como nuestro ángel guardián. Él nos da mucha fuerza y todo el mundo lo quiere’, comentó la mamá del nene. De hecho ayer ese amor quedó reflejado en el cumpleaños. La mayoría de los invitados quiso tenerlo en sus brazos, lo llenaron de besos y hasta se cansaron de sacarse fotos con el niño.



’Es una familia muy humilde, sencilla y que queremos mucho. Ian es el bebé de la gente’, dijo Claudia Contreras la trabajadora social del dispensario del Mogote, quien contó que desde hace 30 años que trabaja en la zona y que es la primera vez que asiste a un cumpleaños de un paciente del centro de salud sin pensarlo dos veces. Al igual que ella, algunos vecinos, el intendente de Chimbas y hasta la encargada de la delegación Este de la Municipalidad fueron parte de ese festejo. Es que nadie quiso dejar de saludar al pequeño que sufre esa extraña enfermedad.