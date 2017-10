Dolorido. Guillermo Flores dijo que sentía mucho dolor en el brazo luego de recibir el golpe de una botella de fernet llena que arrojaron desde un edificio.

Lo que parecía iba a ser una jornada tranquila terminó siendo un momento de susto y dolor para Guillermo Flores. El hombre, de 70 años y médico retirado, fue herido en un brazo con una botella de fernet que arrojaron desde lo alto del edificio Cinema, de calle Mendoza entre Santa Fe y Mitre. El hecho provocó conmoción en la gente que pasaba en ese momento por el lugar, ya que podría haber sido una tragedia.



Primero fue el golpe y después una fuerte explosión. En medio del desconcierto por el estruendo y del intenso dolor que comenzó a sentir en el brazo derecho, Flores se dio cuenta que lo que lo golpeó fue una lata que en su interior tenía una botella de fernet llena que al estampillarse contra el piso explotó. "Al principio no entendía nada, fue la misma gente que pasaba a mi lado la que me dijo que fue el fernet que cayó de arriba del edificio lo que me pegó. Me llevé un susto bárbaro. Si me hubiera dado en la cabeza capaz que me mata", dijo el hombre tomándose el brazo derecho para calmar el dolor. Tras unos minutos de recibir el golpe, se le comenzó a inflamar la zona que está por debajo del hombro que ya mostraba también rasguños y hematomas.



"Son unos inconscientes. Si le pegan con la botella a un niño lo matan", dijo una de las mujeres que se acercó hasta el lugar para ofrecerle ayuda a Flores. Lo mismo dijo un joven que le aconsejó a la víctima hacer la denuncia. Incluso él mismo llamó al 911 para dar aviso sobre lo ocurrido.



Asistencia. La Policía acudió al lugar del accidente para corroborar lo ocurrido y si Flores necesitaba asistencia médica.

En medio del revuelo salió a la vereda Jorge Sala, el encargado del edificio desde donde presuntamente arrojaron la botella. Quiso levantar los restos de la misma para evitar que alguien se lastimara con los vidrios, pero la gente se lo impidió hasta tanto llegara la Policía. "Nunca antes había pasado algo así. La verdad es que no sé de qué departamento puede haber caído el fernet. Realmente es algo peligroso que pudo provocar una tragedia", dijo el encargado.



A pocos minutos de ocurrido el hecho, llegó la Policía para tomar datos de lo ocurrido, aunque no la denuncia. El oficial a cargo le dijo a Flores que él debía trasladarse hasta la Comisaría Primera para denunciar personalmente el hecho. Flores, al principio, dudó en hacerlo, pero luego dijo que sí iba a realizar el trámite para que dieran con el o los responsables. "Quiero que al menos me paguen los analgésicos que voy a tomar para calmar el dolor", dijo el hombre.