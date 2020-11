La pandemia no sólo llevó a extremar cuidados, sino también la creatividad. Por eso la comunidad religiosa del Santuario Arquidiocesano de la Medalla Milagrosa, en la Parroquia San Juan María Vianney, en Santa Lucía, implementará las automisas para honrar a la Virgen. Los devotos podrán participar de la celebración de las misas desde sus vehículos durante la Novena y las Fiestas Patronales cuyo lema de este año es "En tu maternidad, nuestra esperanza". También podrán hacerlo los devotos que lleguen caminando.

La Novena de la Virgen Medalla Milagrosa se realizará del 18 al 26 de este mes y en cada noche habrá automisa. Será en al playón de la Parroquia San Juan María Vianney que tiene espacio suficiente para el ingreso de varios vehículos. "Este lugar es de grandes dimensiones así que podrán estacionar más de 20 autos con comodidad. Además, vamos a colocar 200 sillas, respetando el distanciamiento, para los fieles que lleguen a pie", dijo Víctor Filippini, sacerdote.

Filippini agregó que se decidió implementar esta modalidad para que personas enfermas, con trastornos físicos o que integren el grupo de riesgo del Covid-19 no se pierdan la oportunidad de participar de las Patronales. Adelantó que los fieles que opten por la automisa no deberán ponerse de pie cada vez que la celebración lo requiera, ya que no podrán bajar de los vehículos. "La idea es que escuchen la misa desde donde están así se mantienen las medidas de seguridad. Si quieren comulgar deberán hacer un cambio de luces cuando llegue ese momento. Les acercaremos las hostias hasta donde están", contó el sacerdote.

La Novena en honor de la Medalla Milagrosa se realizará del 18 al 26 de noviembre con el rezo del Santo Rosario a las 19,30 y misa a las 20, en el playón parroquial y al aire libre. Debido a la pandemia, este año las Fiestas Patronales, que serán el 27, no se realizará procesión. Sí se celebrará misa a las 9, 10,30, 12, 17, 18,30 y a las 20. Las 5 primeras serán dentro del templo para evitar el sol, mientras que la última será en el playón y con la modalidad de automisa.