Para cerrar el mes de Argoliva, el encuentro olivícola más importante de San Juan, se inaugurará hoy en una finca de Pocito una planta de energía fotovoltaica que abastece a casi 8 hectáreas de olivos y que fue hecha totalmente en la provincia. Al evento está previsto que vaya el gobernador Uñac, porque el Gobierno justamente quiere darle impulso a este tipo de emprendimientos que combinan energías sustentables para extraer agua, y riego por goteo para el cultivo, un modelo al que la producción local debe apuntar en momentos donde la sequía es implacable y no se puede desperdiciar agua, además de que los costos eléctricos son muy altos en contraposición con la energía solar; explicó Marcelo Balderramo, secretario de Agricultura de la provincia. La planta solar está ubicada en calle Maurin, entre 8 y 9, en la finca olivícola Los Horneros 2, propiedad de Antonio Costa que produce aceitunas para conserva y aceite. Costa además de ser productor, conforma la empresa Lumager, dedicada a desarrollos fotovoltaicos, con otros cinco socios sanjuaninos: Diego Maldonado, Federico Doña, Lucas Costa, German Costa y Matías Costa. El ingeniero Doña explicó los detalles técnicos de la nueva planta solar fotovoltaica, que tiene como gran dato que ha sido diseñada y construida con mano de obra totalmente local. Esta planta genera 15,2 kilowatts de electricidad limpia, para abastecer el sistema de bombeo y riego por goteo de la propiedad de 7,5 hectáreas de olivos.

Permite extraer agua subterránea del equipo de bomba de 15HP que existía con anterioridad. Doña agregó que tiene una vida útil de 25 años a lo largo de la cual ahorrará la emisión al ambiente de 310 toneladas de dióxido de carbono. "No es sólo eficiente la producción de energía limpia, sino que también ahorra mucho gasto innecesario del agua porque tiene sistema de riego por goteo", explicó. Desde la empresa no quisieron dar a conocer la inversión, pero sí indicaron que el periodo de recupero de la misma es de entre 4 y 6 años, para luego brindar sólo beneficios durante su vida útil. Desde el Ministerio de Producción informaron que el costo de la planta solar ronda los 25.000 dólares ($3.6 millones según cotización de dólar blue, o $2 millones al dólar oficial de ayer), incluido el cerco perimetral que la rodea. Doña señaló que hay muchos productores a los que se les hace cuesta arriba pagar cada mes la factura eléctrica de las bombas que extraen el agua subterránea para el regadío. "Con una planta solar, uno produce su propia energía y luego la tiene a lo largo de toda la vida útil", destacó. El profesional agregó que todo el sector fotovoltaico está expectante de que se reglamente la Ley de Generación Distribuida en San Juan que permitirá que en las épocas donde no se riega, se genere energía que se vuelca a la red para guardar como crédito con la distribuidora. "Una vez que esté en marcha esa normativa en la provincia y todas las plantas solares privadas puedan inyectar los excedentes de energía a la red va a haber un gran impulso tanto para la mano de obra como para todo el aparato económico y productivo que mueve la energía fotovoltaica", indicó el ingeniero.